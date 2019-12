Tacky Move de Meghan Markle à son mariage prouve qu'elle est une royale “ intelligente ''

Ce n'est un secret pour personne que la relation de Meghan Markle avec les manchettes britanniques est au mieux compliquée. Depuis le tout premier moment où elle a commencé à sortir avec le prince Harry, il y a eu des débats en cours si Meghan comprend parfaitement le rôle des tabloïds britanniques. Au fil du temps, ses luttes avec la presse ne sont pas devenues plus faciles.

Être sous un examen aussi attentif rend impossible d'être rusé ou autre chose que simple, donc naturellement, il y a beaucoup de spéculations sur qui Meghan a décidé d'inviter au récent mariage royal. Continuez votre lecture pour récapituler comment le mariage est né et pourquoi la liste des invités est sous une telle surveillance.

Quand Harry a rencontré Meghan

Meghan, duchesse de Sussex et Prince Harry, duc de Sussex | Chris Jackson / – Piscine WPA / .

En juillet 2016, le prince Harry et Meghan Markle ont été mis en place à une date aveugle. Peu de temps après avoir tenté de sortir en secret, ils l'ont officialisé. Leurs sentiments profonds l'un envers l'autre étaient évidents pour les amis et la famille du couple, mais cela n'a pas empêché les tabloïds britanniques de partager leurs opinions injustifiées et méchantes sur Meghan.

Dès le début, le prince Harry a fait ce qu'il pouvait pour atténuer les dégâts et les actions de la presse. Malgré la lutte constante du couple dans les médias, l’amour du prince Harry et de Meghan Markle a continué de s’épanouir au fil du temps. Le couple s'est fiancé à l'automne 2017. En un rien de temps, le 19 mai 2018, le prince Harry et Meghan se sont mariés, s'engageant et s'aimant pour toujours.

Liste des invités de Meghan Markle

Les Spice Girls faisaient partie des 600 invités qui ont été invités à la cérémonie de mariage exclusive qui aura lieu à la chapelle St. George. Personne n'a été surpris de voir Priyanka Chopra, célébrité et amie proche de Meghan Markle, sur la liste d'invitation. D’autres célébrités de la liste A ont fait tourner la tête, et Andrew Morton, biographe de la princesse Diana, en faisait partie. Morton a déclaré que la décision de Markle d'inviter Oprah Winfrey et George Clooney, bien qu'ils ne soient pas très proches d'eux, montre les capacités de Markle à être intelligent et stratégique.

Au milieu des gros titres blessants, Markle a pu trouver du soutien et du réconfort chez ces personnes. La démonstration d’empathie et de gentillesse d’Oprah Winfrey en défendant Meghan n’est pas passée inaperçue auprès de Markle ou de la presse. Un autre angle que le public a promu est la conviction que Markle a cherché à établir des liens plus étroits avec George et Amal Clooney comme moyen d'obtenir des conseils précieux et précieux sur les relations avec le public.

Andrew Morton et beaucoup d'autres croient que des actions comme celles-ci sont la façon intelligente et rusée de Meghan Markle de naviguer dans son nouveau rôle dans la famille royale. Peu importe ce que vous pensez de ce célèbre couple royal et de leur mariage, nous pouvons tous convenir que Morton soulève un point très intéressant.

Réception critique

Le palais de Kensington a publié ce matin une déclaration sur le harcèlement que subissent actuellement Meghan Markle et sa famille. pic.twitter.com/EuFZ4fmUIj

– Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 novembre 2016

La liste des invités de Meghan Markle n'était qu'un des nombreux détails du mariage royal que le public a profondément analysé et critiqué. Certaines personnes raffolent de la beauté de la cérémonie tandis que d'autres sont désireuses de souligner les décisions collantes sans fin. Peu importe où vous atterrissez sur la question, il ne fait aucun doute qu'une quantité importante de réflexion et de considération a été consacrée aux invitations de mariage et qui les recevait. Après tout, l'événement a marqué l'histoire.

Seul le temps nous dira si les motifs ultérieurs liés au mariage de Meghan assureront le soutien dont elle a désespérément besoin pour ses combats avec les tabloïds. Même si Markle trouve la critique constante injuste, il ne semble pas que la presse envisage d'arrêter de sitôt. Assurez-vous de vérifier Showbiz Cheat Sheet pour rester à jour avec ce que Meghan Markle et la famille royale font.