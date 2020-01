Taika Waititi a eu la meilleure réponse à ces rumeurs de ‘Star Wars’

Au cours des dernières années, les nouveaux films Star Wars ont été assez nombreux. Les trois films suivants de la saga Skywalker sont sortis entre 2015 et 2019 et ont suscité un nouvel amour pour la franchise pour une nouvelle génération de fans. Mais l’aspect cinématographique de Star Wars se termine, selon Bob Iger. Avec moins de films au détour, il est temps de planifier Lucasfilm. Et de nouveaux rapports indiquent que Taika Waititi est sollicitée pour développer l’un des films. Sa réponse? Waititi classique.

Taika Waititi à la 25e cérémonie des Critics’s Choice Awards le 12 janvier 2020 | Jeff Kravitz / FilmMagic

Des sources fiables affirment que Disney / Lucasfilm dépiste Taika Waititi pour «Star Wars»

Encore une fois, même si les films Star Wars ne se produiront pas aussi souvent qu’au cours des cinq dernières années, des plans sont toujours en préparation. Il y a toujours de l’espoir que plus de films de Rian Johnson Star Wars se produisent, et l’année dernière, Kathleen Kennedy a révélé que Kevin Feige développait un film dans la franchise.

Avec ces grands noms, il n’est pas étonnant que le studio regarde Taika Waititi, réalisateur de Thor: Ragnorak et le prochain Thor: Love and Thunder. Selon le Hollywood Reporter, des sources affirment que Waititi “a été approché pour développer un film Star Wars”.

Le point de vente pose également la question: Le Mandalorien pourrait-il servir de «terrain d’entraînement» pour les réalisateurs potentiels? Ils notent que Deborah Chow, qui a réalisé deux épisodes de la série Disney + en petits groupes, est désormais la seule directrice de la série Obi-Wan Kenobi à venir à Disney +. Waititi a réalisé la finale de la saison, “Chapter 8: Redemption”.

Waititi n’a ni confirmé ni démenti ces «rumeurs»

Comment Waititi gère-t-elle cette prétendue «séduction»? En tweetant une photo de la pochette de l’album Rumors de Fleetwood Mac en 1977. Le Hollywood Reporter a généralement des sources fiables, il n’est donc pas clair si la future implication de Waititi dans Star Wars n’est qu’une rumeur, comme il le suppose soi-disant avec le tweet. Ou s’il nous tire les jambes, ce qui ne serait pas hors de question pour Waititi.

Quoi qu’il en soit, il est un candidat assez fort pour un film dans cette franchise. Bien sûr, il peut faire un grand film dans ce sens, après avoir travaillé sur un, bientôt deux films Marvel. De plus, les Oscars viennent de donner à son film Jojo Rabbit six nominations, dont Meilleur film et Meilleur scénario adapté.

Waititi aime absolument son personnage, IG-11

En dehors de la réalisation pour Star Wars, Waititi est également très familier avec le côté acteur. Il a exprimé le droïde chasseur IG-11, qui a ensuite été converti en bot nounou par Kuiil. “J’adore l’idée que ce droïde ait un arc incroyable tout au long de la série”, a-t-il déclaré à Variety en novembre. “C’est un personnage intéressant. Il devient un personnage très aimable. “

Il a même plaisanté avec The Wrap qu’il voulait que le personnage revienne la saison prochaine, d’une manière ou d’une autre. “Je pense que nous devons simplement lancer une pétition parce que je pense que ce personnage, vraiment, il a retardé toute la saison, n’est-ce pas?”, A déclaré Waititi en janvier. “De l’épisode un tout au long, il était le héros.”

Peu importe ce qui se passera à l’avenir pour Waititi et la galaxie loin, très loin, nous aurons toujours IG-11.