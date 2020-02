Taika Waititi à propos de la valkyrie explicite de Tessa Thompson

Thor: Love and Thunder est l’un des films Marvel Cinematic Universe les plus attendus de la phase 4. La prochaine épopée ramènera la réalisatrice Taika Waititi et une grande partie du casting de Thor: Ragnarok. La star Tessa Thompson en fait partie et elle a des idées pour son personnage. Waititi, qui écrit également le scénario, est-il à bord? Voici ce que nous savons.

Tessa Thompson est Valkyrie dans le MCU

Le personnage de Thompson a été présenté à Ragnarok. Elle s’appelle Valkyrie, bien que ce ne soit pas vraiment son nom – elle fait plutôt référence au groupe de femmes guerrières dont elle faisait partie. Valkyrie fait équipe avec Thor, Loki et Hulk afin de combattre Hela, et ils s’échappent de justesse.

Elle était absente lors des événements de Avengers: Infinity War. Cependant, elle – avec d’autres anciens Asgardiens – a survécu à la décimation. Valkyrie a ensuite pris la tête de la reconstruction de leur communauté avec New Asgard on Earth, comme on le voit dans Avengers: Fin de partie. Et elle a joué un rôle dans la deuxième bataille contre Thanos.

Le personnage est canoniquement bisexuel

La sexualité de Valkyrie est devenue un sujet de conversation important parmi les fans de Marvel. Dans de nombreuses bandes dessinées récentes, elle est bisexuelle. Cela a été réaffirmé par Thompson sur les réseaux sociaux. En fait, l’actrice a encouragé une représentation appropriée du personnage dans le passé.

Parlant de son rôle dans Ragnarok, Thompson a dit un jour: «Il y a une belle photo de moi qui recule d’une de mes sœurs qui vient d’être tuée. Dans mon esprit, c’était mon amant. “Donc, même si nous ne la voyons jamais avec un intérêt romantique pour le film, l’actrice pense que le personnage en avait un.

Thompson et Waititi reviennent pour «Thor: Love and Thunder»

Tessa Thompson et Taika Waititi assistent au panel Marvel Studios lors du Comic-Con International 2019 | Albert L. Ortega / .

Thompson reviendra pour un troisième film. Au San Diego Comic-Con en 2019, elle a confirmé qu’elle sera dans le quatrième film de Thor, sous-titré Love and Thunder. De retour également, Chris Hemsworth, Natalie Portman et Waititi en tant que réalisateur et dans son second rôle de Korg.

Interrogée sur son personnage dans le film de novembre 2021, Thompson a déclaré: «En tant que nouveau roi [of Asgard], elle doit trouver sa reine, ce sera donc sa première tâche. Elle a des idées. Vous tenir au courant.”

Sur la représentation de la sexualité de Valkyrie

Clairement, Thompson est d’accord pour donner à Valkyrie un intérêt amoureux féminin. Elle l’a réaffirmé lors de l’ACE Comic Con en octobre 2019, lorsqu’elle a révélé, avec sa collègue Brie Larson, une autre star du MCU, qu’ils «expédiaient» leurs personnages. “Brie est ma vraie reine en général”, a déclaré Thompson. “Si ça devient canon, c’est cool aussi.”

Waititi, pour sa part, semble être bon pour aller de l’avant en proposant à Thompson une histoire romantique avec une autre femme. S’adressant à Variety en février 2020, lorsqu’on lui a demandé de rendre Valkyrie «explicitement queer» dans Love and Thunder, il a répondu: «Si Tessa veut le faire, je suis dedans», ajoutant qu’il est «assez favorable» chaque fois qu’un acteur se sent qu’il y a “un choix naturel” pour leur caractère.