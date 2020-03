Taika Waititi organise une série animée Netflix basée sur Willy Wonka et les histoires de Roald Dahl

Taika Waititi est l’un des cinéastes les plus en vogue du monde du spectacle en ce moment, et ses talents se tournent vers l’écriture, la réalisation, la production et le théâtre.

Waititi est responsable de favoris tels que Thor (films passés et futurs), The Mandalorian, Jojo Rabbit, What We Do in the Shadows, et bien plus encore. C’est peut-être ce qui fait de lui le candidat idéal pour s’attaquer aux classiques fantaisistes créés par Roald Dahl.

Taika Waititi | Jeff Kravitz / Salle de presse des Oscars / .

Netflix annonce un partenariat avec Taika Waititi

Le streamer a fait appel à Waititi pour diriger deux nouvelles séries animées basées sur le monde de Charlie and the Chocolate Factory et les Oompa-Loompas. Les deux seront originaux et revisiteront les contes créés par le célèbre auteur pour enfants Roald Dahl. Netflix a fait cette annonce dans un communiqué de presse:

«Scénariste, réalisateur et acteur célèbre et primé aux Oscars Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok, Hunt for the Wilderpeople) est prêt à écrire, à diriger et à produire deux séries animées originales pour Netflix. Le premier est une série basée sur le monde et les personnages de Charlie et la chocolaterie.

Le second est une version totalement originale des Oompa-Loompas, qui joueront dans leur propre série d’événements. Les spectacles conserveront l’esprit et le ton par excellence de l’histoire originale tout en construisant le monde et les personnages bien au-delà des pages du livre Dahl pour la toute première fois. »

Netflix a un palmarès d’audience assez réussi dans le département d’animation, comptant des émissions comme The Dragon Prince, Castlevania, Klaus et She-Ra et les Princesses du pouvoir comme gagnants.

D’autres histoires de Roald Dahl seront racontées sur Netflix

Netflix étendra son contenu animé pour inclure d’autres histoires Dahl grâce à un accord avec la Roald Dahl Story Company. L’implication de Waititi n’est que la pointe de l’iceberg.

Selon Netflix, le public verra des récits d’anciens favoris tels que Matilda, The B.F.G. et The Twits.

“Le BFG, Matilda, The Twits et

une foule d’autres histoires emblématiques de Roald Dahl rejoindront bientôt Charlie et

la chocolaterie et la

Oompa-Loompas en tant que Netflix devient la maison d’une première liste de

animation s’étendant à travers l’univers de l’histoire de Roald Dahl. “

L’entreprise fait partie du plan de Netflix de développer sa programmation familiale à tous les niveaux, et la société est impatiente d’accueillir Waititi et d’autres cinéastes.

Pourquoi Netflix et la société Dahl

pensait que Waititi était parfait

Comme Tim Burton, le style de Waititi est particulièrement adapté à la fantaisie avec une bonne dose d’humour. C’est l’une des raisons pour lesquelles Netflix et la Roald Dahl Story Company l’ont trouvé parfait pour ce poste.

Melissa Cobb, vice-présidente de l’animation originale de Netflix, a partagé son enthousiasme:

«Trouver le bon partenaire créatif pour donner vie à Willy Wonka, Charlie et les Oompa-Loompas dans l’animation a été une tâche intimidante… jusqu’à ce que Taika entre dans la pièce. Ensuite, c’était vraiment évident. Si Dahl avait créé le personnage d’un cinéaste pour adapter son travail, je suis sûr qu’il aurait créé Taika. “

The Dahl Story Company a fait écho à ce sentiment en ajoutant:

“Il y a indéniablement quelque chose de Wonka-esque dans le flair créatif de Taika et son sens de l’humour inimitable et nous ne pouvons pas penser à quelqu’un de mieux adapté pour mener la charge créative sur ces premiers de leur genre, des émissions Netflix de qualité.”

Les deux séries en sont aux premiers stades de développement, mais les fans de tous âges ont quelque chose à espérer. Comme le souligne Deadline, Charlie et la chocolaterie est l’un des livres les plus populaires de Dahl avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus dans le monde.