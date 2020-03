Tamar Braxton annonce qu’elle est prête à faire amende honorable avec Adrienne Bailon

Tamar Braxton et Adrienne Bailon avaient l’habitude de partager une relation étroite. Mais ils ont eu une énorme chute après le tir de Braxton en 2016 de leur émission The Real, la chanteuse affirmant sur Instagram qu’elle se sentait «poignardée», puis abandonnant Bailon et les autres co-hôtes.

Au fil des ans, cependant, elle a exprimé son intérêt à se réconcilier avec Bailon. Plus récemment, elle a mentionné Bailon sur les réseaux sociaux et a exhorté l’ancienne star de 3LW à la rejoindre dans un défi de chant viral.

Adrienne Bailon et Tamar Braxton sur le tapis rouge lors d’une remise de prix en 2013 | Photo d’Alberto Rodriguez / BET / . pour BET

Retour sur les retombées entre Tamar Braxton et Adrienne Bailon

Le drame a commencé immédiatement après le tir inattendu de Braxton de la série, dont la raison est encore inconnue. Alors que certaines sources disent que cela a à voir avec son comportement, d’autres affirment que la co-animatrice Loni Love a conspiré pour faire retirer Braxton (ce que Love a nié à plusieurs reprises et fermement).

Un peu plus d’un mois après son licenciement, en juillet 2017, Braxton aurait abandonné Bailon et d’autres hôtes sur Instagram. Selon certaines informations, la chanteuse a par la suite allégué que ses collègues avaient été au courant de sa sortie bien avant elle, puis avaient menti à ce sujet.

Cela a déclenché des mois de va-et-vient entre la chanteuse et certains de ses anciens collègues, qui ont repoussé les reportages dans les interviews et sur les réseaux sociaux. Au milieu du drame, la star des Cheetah Girls a abandonné Braxton sur les réseaux sociaux, confirmant que leur amitié était arrivée à son terme.

Tamar Braxton a ensuite tenté de renouer avec Adrienne Bailon

En 2017, Braxton a dit à Bailon de l’appeler après que le nom du chanteur soit apparu lors d’un Instagram Live, par Madame Noire. On ne sait pas si elle l’a jamais fait, mais cela ne semble pas probable, comme Braxton a déclaré à The View en février 2018 qu’elle n’avait été en contact avec aucun de ses anciens co-hôtes.

Dans les années qui ont suivi, leur relation ne semble pas s’améliorer. Mais Braxton a récemment signalé qu’elle avait vraiment évolué et qu’elle était prête à retrouver son amie. Au cours de la semaine du 22 mars, elle a publié une vidéo de sa participation au défi «Il a le monde entier entre ses mains» de Tyler Perry – qui vise à semer l’espoir et la joie au milieu de la pandémie de coronavirus – et a appelé Bailon à se joindre à elle. tagué l’animateur de télévision «avec amour».

Braxton a écrit plus tard sur les réseaux sociaux qu’elle était passée de tout ce qui s’était passé dans son passé et avait essayé de «s’entendre avec tout le monde».

«Je pense que c’est le moment de s’entendre avec tout le monde», écrit-elle dans un tweet du 24 mars. «Je n’ai même pas de sentiment à propos des gens qui m’ont fait du mal dans le passé. Je suis au point de ma vie que si c’est votre énergie qui est sur vous. RIEN ou PERSONNE ne va atténuer la lumière qui est au-dessus de moi. C’est à moi.”

Je pense que c’est le moment de s’entendre avec tout le monde. Je n’ai même pas de sentiment à propos des gens qui m’ont fait du mal dans le passé. Je suis au point de ma vie que si c’est votre énergie qui est sur vous. RIEN ou PERSONNE ne va atténuer la lumière qui est au-dessus de moi. C’est à moi. ✨

– TAMAR ESTINE BRAXTON (@TamarBraxtonHer) 24 mars 2020

Adrienne Bailon a relevé le défi de Tamar Braxton

Plus tard le 24 mars, Bailon a publié une vidéo d’elle et de son mari, Israel Houghton, participant au défi viral. Dans la légende, elle a remercié Braxton de lui avoir demandé de se joindre à elle, suivie d’un emoji au cœur rouge.

Elle avait déjà dit sur Ebro de HOT 97 le matin qu’elle aimerait “toujours” Braxton et il semble qu’elle le pensait.

Lire la suite: Amanda Seales critiquée pour sa réaction à Loni Love pleurant sur «le vrai» mais certains fans disent que c’est du karma