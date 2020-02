Tamar Braxton dans un nouveau film au milieu des rumeurs, son émission de téléréalité est annulée

Les fans de la célèbre famille Braxton attendent actuellement une confirmation si leur série de téléréalité bien-aimée reviendra pour une autre saison. Selon certaines informations, le spectacle risque d’être annulé.

Alors que l’avenir du spectacle est incertain, ses stars restent occupées. Tamar Braxton participe actuellement à plusieurs projets et se dirige également vers le grand écran dans un nouveau drame de criminalité urbaine.

Signaler que «Braxton Family Values» est en danger d’annulation

Les fans étaient impatients de commencer la nouvelle saison de Braxton Family Values ​​- mais aucune bande-annonce ou teaser n’a été publiée pour laisser entendre que la série reviendrait. La saison dernière s’est terminée avec une montée des tensions entre Traci et Tamar. Lors de l’épisode final de la saison, il a été révélé que les sœurs faisaient une pause dans le tournage pour se regrouper après la mort inattendue de leur nièce.

Alors que de nouvelles saisons de téléréalité commençaient, beaucoup se demandaient si la série reviendrait. La marque Jasmine a exclusivement signalé que la série de téléréalité de longue date risquait d’être annulée.

Les Braxtons n’ont pas été heureux ces dernières saisons et les choses ont atteint un point critique lorsque les sœurs – à l’exception de Traci – se sont mises en grève et ont refusé de filmer au milieu de la saison 6. Le mot est que les sœurs étaient bouleversées par leur payer, a allégué un montage injuste et a affirmé qu’ils n’avaient pas les mêmes avantages que les autres acteurs du réseau WeTV.

Ils ont repris le tournage mais cela est resté tendu. Après une rencontre explosive avec la coach de vie Iyanla Vanzant, il semblait qu’ils étaient sur la bonne voie mais l’épisode final de la saison dernière a prouvé le contraire. La marque Jasmine a également noté que Tamar n’était plus sous contrat avec WeTV, bien qu’elle ait été vue en train de filmer son spin-off.

Une bande-annonce de Tamar Braxton abandonnée au milieu des rumeurs d’annulation de «Braxton Family Values»

Bien que le spectacle porte sur ce qui ressemble à une interruption indéfinie, les Braxtons sont restés occupés – principalement Trina et Tamar. Trina est co-animatrice de l’émission-débat de jour de TV One, Sister Circle, qui tourne à Atlanta.

Tamar est également réservé et occupé. Il a récemment été annoncé qu’elle allait organiser son propre concours de beauté et une page de fan sur Instagram postée dans les coulisses de son tournage d’un nouveau clip.

Le même jour, les nouvelles ont éclaté spéculant sur l’annulation de Braxton Family Values, une bande-annonce de film mettant en vedette Tamar a été publiée. Suite du premier film, TRUE TO THE GAME II est l’adaptation cinématographique du roman urbain fictif du même titre. Selon la description du film, TRUE TO THE GAME II, raconte l’histoire d’une femme déterminée à se séparer de la scène dangereuse de la drogue à Philadelphie tout en pleurant la mort de son amour de longue date.

Le film présente des apparitions de Tamar, Vivica A. Fox, Jeremy Meeks, Lil Mama et Faith Evans – et ramène plusieurs stars du film original – dont Erica Peeples, Andra Fuller et Starletta DuPois.

On ne sait pas quel rôle Tamar joue mais d’après l’apparence de la bande-annonce, elle joue le rôle d’une réceptionniste.

Aucune des sœurs n’a commenté l’annulation de la rumeur. Tamar a récemment supprimé ses photos Instagram de son compte mais reste active sur Twitter. Towanda a fait la promotion de la série actuellement disponible en streaming sur Netflix. Le mariage de Trina en 2019 aurait également été filmé pour la prochaine saison de Braxton Family Values, mais les fans devront attendre et voir si une autre saison sera diffusée.