Tamara Beckwith a adopté deux koalas après les feux de brousse australiens

2020-02-06 17:00:05

Tamara Beckwith a adopté deux koalas suite aux feux de brousse australiens.

La mondaine de 49 ans – qui a une fille de 33 ans, Anouska avec William Gerhauser, Vivi, 10 ans et Vero, 5 ans, avec son mari Giorgio Veroni – a ravi ses enfants lorsqu’elle est devenue l’heureuse propriétaire de deux enfants. ours koala de la Koala Preservation Society Australia.

Partageant une photo des certificats d’adoption sur Instagram mardi (04.02.20), Tamara a écrit: “Aussi simple que cela, nous avons trouvé deux koala à aimer de loin … Les enfants m’ont supplié de les aider à le faire et après l’incroyable Hier soir, je me sentais encore plus coupable de l’avoir reportée … Je ne sais pas où je les hébergerais s’ils décidaient un jour de visiter !! ”

Vivi a adopté un ami à fourrure nommé Myoora Jarrah et Vero est le propriétaire d’Oxley Twinkles, tous deux de la Nouvelle-Galles du Sud.

Les incendies dévastateurs ont brûlé plus de 41 000 milles carrés et détruit plus de 2 500 maisons en contrebas depuis septembre.

Il a tué 29 personnes et environ 1,25 milliard d’animaux ont été perdus.

Un certain nombre de célébrités ont tendu la main pour aider les citoyens et la faune sauvage touchés par les feux de brousse, car beaucoup ont donné jusqu’à 1 million de dollars.

Alors que Queen + Adam Lambert, Alice Cooper, Dame Olivia Newton-John et bien d’autres ont été confirmés pour un prochain concert bénéfice.

Brian and May and co, le hitmaker ‘Poison’ et la légende de ‘Grease’ – qui n’a pas joué sur scène depuis 2018 et lutte contre le cancer pour la troisième fois – ont été parmi les premiers actes confirmés pour le concert de Fire Fight Australia, qui est qui doit avoir lieu au stade ANZ de Sydney le 16 février.

Delta Goodrem, k.d.lang et John Farnham sont d’autres artistes.

Pendant ce temps, le chanteur de 1975, Matty Healy, joue un spectacle acoustique solo pour l’effort de soulagement.

Tous les bénéfices du concert seront reversés aux organisations Firesticks et WIRES.

