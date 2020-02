Tamra Judge confirme qu’Andy Cohen lui demande de revenir pour la saison 16

Tamra Judge de The Real Housewives of Orange County a récemment révélé la raison de sa sortie. La star de téléréalité était avec la série depuis 12 saisons et a renoncé à revenir dans la saison 15 après avoir été rétrogradée à un rôle d’ami. Après avoir refusé de filmer trois épisodes pour la nouvelle saison, le juge confirme qu’Andy Cohen lui dit qu’elle sera de retour pour la saison 16.

Tamra Judge | Phillip Faraone / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Le gourou du fitness était un invité sur Jeff Lewis Live où elle a révélé que Cohen lui disait qu’elle reviendrait au RHOC l’année prochaine. Le juge a déclaré que l’animatrice de Watch What Happens Live lui avait dit si elle avait des offres pour une autre émission de téléréalité, pour la gérer en premier.

“C’était un travail pour moi et quand ce travail a pris fin, je n’ai jamais pensé,” Oh mon Dieu, je vais avoir un autre spectacle “, parce que je n’ai pas d’agents”, a déclaré le juge lors de l’émission SiriusXM. “Eh bien, j’ai été approché. Andy m’a dit de ne pas signer tout type de contrat, de le passer devant lui en premier car il dit que je serai de retour l’année prochaine. “

Lewis a déclaré qu’il pensait que Judge avait été licencié de la série Bravo reality parce qu’ils essayaient de réduire les coûts.

“Ce sera la moitié de ce que vous gagnez aujourd’hui”, a déclaré Lewis au juge au sujet de l’argent qu’ils lui offriraient pour retourner au RHOC. “Je pense que c’est une question d’argent [and] que les annonceurs ne paient pas ce qu’ils payaient auparavant. Je ne pense pas que ce soit aussi rentable qu’avant et je pense qu’ils doivent passer par là et qu’ils doivent réduire les coûts. »

Tamra Judge rompt le silence sur la raison de la sortie de «RHOC» était une bonne chose

Dans une récente interview, la juge a déclaré que le diagnostic de cancer de son ex-mari était un facteur important de son acceptation de quitter le RHOC. La personnalité de la télévision l’avait découvert quelques jours avant le tournage de l’épisode des retrouvailles pour la saison 14 et prévoyait d’arrêter pendant l’émission.

“Vous pouvez dire que mon comportement lors de la réunion était très modéré”, a déclaré le juge à People. «Je ne voulais me battre avec personne. Mon esprit n’était pas là du tout. Je n’avais pas parlé de la production à Simon, donc ils ne comprenaient pas complètement ce qui n’allait pas chez moi. Mais j’ai dit [costar Shannon Beador], “J’ai l’impression que c’est ma dernière saison.” Dans mon instinct, je savais que je ne reviendrais pas. “

Le juge n’a finalement rien dit parce que Simon Barney voulait garder les détails confidentiels. Quand est venu le temps de renouveler les contrats, Judge n’a eu que trois épisodes pour conclure son scénario.

“Ces trois épisodes n’auraient aucun sens pour moi car je suis vraiment une personne très honnête dans la série”, a ajouté le juge. «À l’époque, Simon ne voulait pas en parler, je ne pouvais donc pas en parler. Cela n’avait aucun sens pour moi de me dire “je suis désolé, j’ai été très occupé maintenant, je dois y aller”, parce que ce serait un mensonge. Je ne pouvais pas être honnête. Je ne pouvais pas être réel. “

La juge ne se concentrera pas sur ses affaires et attendra de voir si elle a de nouveau un avenir sur RHOC.