Tamra Judge, Vicki Gunvalson Filming Together, Tease Fans

Tamra Judge et Vicki Gunvalson ont été licenciés de The Real Housewives of Orange County. Les anciennes personnalités de Bravo avaient été avec les stars les plus anciennes de la série télé-réalité. Au cours du week-end, les deux célébrités ont partagé une photo d’eux-mêmes en train de filmer devant les caméras. La photo a fait vibrer leurs fans en essayant de deviner ce qu’ils allaient faire ensuite.

Tamra Judge et Vicki Gunvalson | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

Dans la publication Instagram, Gunvalson et Judge sont assis dans le comptoir de la cuisine avec un verre de vin.

“Juste un autre dimanche soir”, a écrit Gunvalson sans plus de contexte à l’image.

L’OG du CO a ajouté des hashtags qui se lisent «La vie après les femmes au foyer» et «ne peuvent pas nous empêcher».

Sur Instagram de Judge, elle a partagé une histoire où ils sont tous les deux ensemble. Le texte superposé sur la vidéo se lit comme suit: “Vous pensiez avoir vu le dernier d’entre nous?”

Les anciennes Housewives veulent évidemment que les fans croient qu’ils tournent la nouvelle saison de RHOC. On ne sait pas exactement ce qu’ils font ensemble. Certains fans disent que c’est pour un podcast, tandis que d’autres spéculent qu’ils tournent un pilote pour faire le tour d’un réseau.

Vicki Gunvalson a quitté ‘RHOC’

Après une saison où Gunvalson avait été rétrogradé à un rôle d’ami, la star de Bravo a annoncé qu’elle quittait définitivement le RHOC. La star de l’émission était avec l’émission depuis sa création il y a 15 ans.

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

Gunvalson a taquiné les fans qu’elle ne partirait pas longtemps car elle allait commencer son propre podcast sous peu.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

Tamra Judge s’éloigne du «RHOC»

Dans le cas de Judge, les producteurs lui ont offert un séjour de trois épisodes pour la saison 15. La Bravolebrity a finalement refusé l’offre, dont elle a expliqué plus tard la raison de sa décision.

“Ces trois épisodes n’auraient aucun sens pour moi parce que je suis vraiment une personne très honnête dans la série”, a déclaré le juge à People. “A l’époque, Simon ne voulait pas se présenter avec [his cancer diagnosis], donc je ne pouvais pas en parler. Cela n’avait aucun sens pour moi de me dire “je suis désolé, j’ai été très occupé maintenant, je dois y aller”, parce que ce serait un mensonge. Je ne pouvais pas être honnête. Je ne pouvais pas être réel. “

Depuis lors, le juge a déclaré qu’on lui avait offert un spectacle, mais quand elle l’a dirigé par Andy Cohen, il a dit de ne pas signer parce qu’elle reviendrait au RHOC dans la saison 16.

“C’était un travail pour moi et quand ce travail a pris fin, je n’ai jamais pensé,” Oh mon Dieu, je vais avoir une autre émission “, parce que je n’ai pas d’agents”, a déclaré le juge dans l’émission de radio Jeff Lewis Live. . “Eh bien, j’ai été approché. Andy m’a dit de ne pas signer tout type de contrat, de le passer devant lui en premier car il dit que je serai de retour l’année prochaine. “

Le RHOC devrait revenir plus tard cette année sur Bravo.