Tan France de Queer Eye doit être trop intelligent pour le mot de passe

En matière de mode, “Queer Eye’s” Tan France est au sommet de son art, mais en ce qui concerne Password, il est peut-être juste au bas. Heureusement, il avait l’homme le plus compétitif en fin de soirée, Jimmy Fallon, comme son partenaire pour faire avancer les choses.

Les deux partenaires contre Kevin Bacon et Tariq Trotter de Les racines pour ce qui aurait dû être un jeu assez simple mardi sur “The Tonight Show” mardi, mais grâce à Tan qui a repensé toutes les réponses et tous les indices possibles, les choses ont rapidement viré à l’hilarant. Et nous avons continué à rire quand lui et Jimmy en ont rapidement eu raison en raison de sa prise rapide hilarante.

“Bien sûr, les gays sont devenus …” commença-t-il, avant de regarder Jimmy et de corriger, “Le gay a compris.” Le mot qu’ils essayaient de comprendre était “Madonna”.

Nous donnerons des accessoires à Kevin pour une bonne supposition lorsque Tariq est allé avec “vierge” comme indice. Kevin a deviné “Mary”. Mais quand c’était faux et que Tan a jeté «vogue» sur le feu, il n’y avait vraiment qu’une seule réponse. Il a même chanté le mot, même s’il aurait pu lancer une pose classique pour vraiment le vendre.

Kevin a fait cela dans la réponse la plus rapide de la nuit quand il a fait dire à Tariq le mot “smoking” simplement en saisissant ses revers et en disant “formel”.

“Tan aurait dit ‘tenue vestimentaire'”, a plaisanté Tariq, après avoir vu comment fonctionne l’esprit de Tan. Brillamment, Tan riposta rapidement: «Je pensais littéralement à la« tenue vestimentaire ».» S’il l’avait dit, cela aurait été un désastre absolu.

Tan a complètement perdu Jimmy quand il a essayé de citer l’émission britannique “Robot Wars” en utilisant le deuxième mot pour essayer de faire dire à Jimmy le premier, mais c’était bien hors du champ gauche et une nette fracture culturelle. Jimmy a pensé à “Closet Wars”.

Mais aussi mauvais qu’il était en donnant des indices, ce n’était rien à la façon dont il faisait pour interpréter les indices pour essayer de trouver la réponse. Si l’indice est “scampi”, il n’y a vraiment qu’une seule réponse qui vient à l’esprit, non?

Cette réponse est-elle “crustacé”? L’ensemble du panel, et Steve Higgins en tant qu’hôte, l’ont absolument perdu avec celui-là. “Oh, le vieux sur-pensé”, dit Steve en le jetant à Kevin et Tariq, qui connaissaient facilement la réponse.

“Je pensais que nous faisions des réponses plus intelligentes”, a déploré Tan. “Cela semblait trop facile.”

“C’est la télévision américaine”, répliqua Steve sans faute. Et c’est peut-être le problème. Peut-être que Tan est bien trop intelligent pour ce format de jeu télévisé américain. Avec des mots fantaisistes comme “tenue” et “crustacé” flottant autour d’un jeu assez simple, pas étonnant que le pauvre Jimmy ait été perdu.

Mais malgré ces revers, ce fut un match serré jusqu’au buzzer final. Vous devrez le regarder pour voir qui a gagné et qui a perdu … et vous devrez le découvrir vous-même car le total des points ne correspond pas aux gagnants déclarés. Peut-être que nous sommes tous trop intelligents pour ce jeu!?

