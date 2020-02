Tan France exclut le retour au Royaume-Uni

2020-02-04 12:30:06

Tan France insiste sur le fait qu’il ne retournera pas au Royaume-Uni parce qu’il pense qu’il y a toujours un problème de racisme.

Tan France ne retournera pas au Royaume-Uni en raison du racisme qu’il a enduré.

La star de “Queer Eye” – qui est mariée à l’illustrateur Rob France – vit aux États-Unis depuis 14 ans mais a exclu de retourner dans son Royaume-Uni natal parce qu’il ne pense pas que quelque chose soit fait pour “aller de l’avant” et résoudre les problèmes de préjugés.

Il a déclaré: “Dans les interviews précédentes, quand les gens disaient: ‘Reviendriez-vous jamais au Royaume-Uni?’ Je dirais: “Ouais, peut-être.”

“[Now], c’est un solide non. J’ai tellement souffert de racisme ici et ce n’est tout simplement pas quelque chose que je veux vivre.

“J’adore ce pays, j’adore ce qu’il représente potentiellement, mais je pense simplement que tant qu’ils ne résoudront pas ce problème ou n’y iront pas, où vous n’êtes tout simplement pas attaqué tous les jours, je ne suis pas prêt à être ici.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il trouvait la vie plus facile aux États-Unis, il a répondu au nouveau numéro du magazine Grazia: “Je n’ai jamais été qualifié de raciste aux États-Unis.

Le présentateur de 36 ans passe beaucoup de temps avec ses camarades stars de “ Queer Eye ” Jonathan Van Ness et Antoni Porowski quand il est à New York, mais a admis qu’ils lui ont fait porter une perruque sombre et une casquette lorsqu’ils sont ensemble parce que ses cheveux gris les rendent immédiatement reconnaissables en tant que groupe.

La co-animatrice de Next in Fashion de Tan, Alexa Chung, a demandé ce que ses amis utilisaient pour leurs déguisements, et il a répondu: “Une fois que Jonathan a mis un chapeau, beaucoup de gens ne le remarquent pas, et Antoni est juste un autre blanc chaud New York.”

Avant «Queer Eye», Tan a travaillé en tant que créateur de mode, mais ce n’est pas un cheminement de carrière qu’il souhaite reprendre à l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé si la mode était suspendue pour le moment, il a répondu: “Pas seulement pour le moment.

“J’essaie d’éviter cela pour le reste de ma vie. C’est la chose la plus stressante – je pense que les gens pensent que vous êtes juste avec les fées qui se déguisent. C’est tellement sous pression.”

