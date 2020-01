Tana Mongeau dit que Camila Cabello et Shawn Mendes sont un vrai couple

Tana Mongeau dit qu’elle croit Camila Cabello et Shawn Mendes sont un véritable couple.

La star de YouTube a révélé ses réflexions sur la relation entre les deux pop stars, qui a coïncidé avec la promotion de leur duo “Senorita”.

“Ils sont super amoureux, ils sont tellement amoureux”, s’est exclamé le joueur de 21 ans en quittant un club à Los Angeles mardi. “Hors caméra, ils sont, comme, obsédés les uns par les autres. Honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi célibataire.”

Bien que Mongeau n’ait jamais précisé où ni quand elle a été témoin des étincelles volant entre Cabello et Mendes, elle a dit qu’ils semblaient tellement amoureux l’un de l’autre qu’elle se sentait “comme une 30ème roue”. Le couple a agi “comme s’ils ne savaient pas que quelqu’un d’autre était dans la pièce”, selon la chanteuse de “FaceTime”.

Et Mongeau serait la seule à vérifier leur couplage, car elle n’est pas étrangère à ce que ses efforts romantiques soient suspects.

“Honnêtement, être quelqu’un qui a eu beaucoup de gens spécule si ma relation est réelle ou fausse, les voir, comme, vraiment amoureux, était génial”, a-t-elle admis.

L’année dernière, Mongeau a annoncé qu’elle était fiancée à une autre star de YouTube, Jake Paul, après une brève parade nuptiale. Ils se sont mariés un mois plus tard lors d’une cérémonie bizarre, que les fans pourraient diffuser de 50 $ à 75 $, selon TMZ.

Les critiques pensaient que tout cela était une ruse astucieuse pour rester pertinent, en particulier lorsqu’une extrait sonore de l’émission YouTube de Mongeau sur MTV “Tana Turns 21” – qui a fait ses débuts au moment du mariage – l’a incluse admettant que leurs noces étaient “pour le plaisir et le contenu” . “

Plus tard, elle a admis qu’ils n’étaient pas légalement mariés, mais elle «aime vraiment Jake».

À l’époque où la nouvelle de leur engagement a été révélée, Bella Thorne a publié une série de photos d’elle en larmes sur Instagram, alors qu’elle aurait rompu avec Mongeau quelques mois auparavant. L’ancienne star de Disney et Mongeau étaient sortis ensemble depuis environ un an et étaient impliqués avec le rappeur Mod Sun dans un “throuple”.

Pendant ce temps, Mongeau pense que Cabello et Mendes sont légitimes.

“Au moins, je le pense. Du moins, je l’espère,” songea-t-elle.

Quant au couple du moment, Cabello et Mendes le gardent torride, car ils se sont embrassés dans un bus de fête après les Grammys de dimanche, selon Elle.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Cette semaine en images de célébrités

.

Shawn et Camila étaient assis à la cour mais n’ont pas vu grand-chose du jeu Clippers hier soir