Tana Mongeau dit que Paris Hilton est devenu célèbre pour rien une entreprise

Tana Mongeau stans Paris Hilton – même si nous ne sommes pas sûrs que Paris appréciera toute cette adulation.

La star de YouTube a jailli sur la célébrité emblématique mercredi soir, déclarant qu’elle avait 100% de respect pour l’héritière.

“Tout ce que je suis est cause de Paris”, a-t-elle proclamé. “Elle m’a ouvert la voie. Une fille comme moi qui est littéralement célèbre pour rien – Paris Hilton nous a appris à en faire une entreprise, tu vois ce que je veux dire?”

“Ne rien transformer en entreprise est cool.”

“Célèbre pour rien” n’est peut-être pas une étiquette que les 38 ans apprécieront. En plus d’être une héritière de l’hôtel Hilton – la femme de 38 ans est également mannequin, chanteuse, actrice, créatrice de mode et star de la téléréalité, sans parler de son empire commercial de plusieurs milliards de dollars, ainsi que de la femme la mieux payée. DJ dans le monde.

Néanmoins, Tana sait pourquoi elle aime Paris.

“J’ai grandi dans” The Simple Life “où ils ont vraiment fait du simple fait d’être une personnalité une chose”, a-t-elle déclaré. “J’ai l’impression que tout le monde doit respecter Paris Hilton … elle a ouvert la voie à des houes comme moi.”

Tana a laissé entendre que Paris – qu’elle loue fréquemment sur les réseaux sociaux – a accepté de la guider sur un “énorme projet”.

“Nous étions juste en train de faire la fête et d’être amies pendant un certain temps, et finalement je lui ai demandé de travailler sur quelque chose de vraiment important et elle a dit oui”, a-t-elle révélé. “Je me disais ‘je ne sais pas pourquoi tu dis oui’ – c’est un travail de charité au maximum.”

En ce qui concerne son ex Jake Paul, elle a déclaré qu’elle n’écarterait pas la possibilité de se remettre avec sa collègue YouTube, mais a ajouté qu’elle serait heureuse de rester amie avec lui pour la vie.

Elle a également dit qu’elle approuvait complètement la nouvelle petite amie de son frère Logan, Josie Canseco, qu’elle a décrite comme “chaude comme f – k”.

