Tana Mongeau dit qu’elle a souffert de violence physique et mentale durant l’enfance

Tana Mongeau a partagé de nombreuses histoires personnelles en tant que star de YouTube, mais aucune plus personnelle que de raconter aux fans qu’elle a subi des abus pendant son enfance.

Dans une vaste vidéo confessionnelle intitulée “vous faire découvrir la vérité sur MTV, la dépression + une mise à jour de la vie”, la sensation des médias sociaux a expliqué comment des années de “tourments” l’ont amenée à intérioriser sa douleur, qu’elle a dit avoir portée pendant des années avant. évolué vers une dépression sévère et une consommation de drogues.

“Je ne sais même pas comment le dire”, a commencé la jeune femme de 21 ans. “Mon enfance était juste la pire chose sur Terre et j’ai beaucoup de chance de m’en sortir, mais évidemment, j’ai passé, comme, 15 ans de ma vie à être incroyablement maltraités émotionnellement et physiquement et mentalement.”

“J’avais l’impression de m’élever toutes ces années”, a-t-elle poursuivi.

“J’ai accumulé tellement de haine pour mes parents et tellement de colère pour toute la vie qu’ils m’ont donnée”, a-t-elle ajouté. “Il faisait si sombre et ils ne diront jamais qu’ils sont désolés de la façon dont je veux l’entendre.”

Mongeau a également révélé qu’elle avait «vécu des relations abusives» à l’âge de 16 ans.

TooFab a demandé à ses parents de commenter.

Même si elle attribue sa célébrité à YouTube comme la «sortie», la route vers la gloire était cahoteuse, remplie de revers personnels.

“J’ai passé les six prochaines années à continuer à souffrir de toute douleur émotionnelle que je pouvais pendant que je faisais aussi boule de neige dans un point de renommée de plus en plus grand. Des mois avant de commencer ma chaîne YouTube, mon meilleur ami est décédé, et je passais les jours le tournage et les nuits au plafond, l’embouteillage dans la dépression “, a avoué Mongeau.

Finalement, elle a dit qu’elle s’était retrouvée à abuser de Xanax, alors qu’elle tentait continuellement d’engourdir les «choses».

“J’étais sur le point de prendre Xanax, où ce n’est pas là que j’essayais de faire une surdose – je prenais certainement juste assez pour ne pas essayer de me suicider, mais je m’en fichais de ma mort,” elle a dit. “Je pense que c’est la route la plus effrayante que vous pourriez prendre.”

En 2019, Mongeau a touché le fond, après la fin de son émission MTV et une séparation très publique avec une autre star de YouTube, Jake Paul.

“2019 a peut-être été l’une des années de manuels les plus réussies de ma vie, mais en ce qui concerne mon état mental, c’était absolument de haut niveau, au cours de mes 21 ans de vie, la pire année de tout cela”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’à la fin de 2019, je m’étais battu de toutes les manières possibles au point où je n’étais même plus une personne. Je voulais mourir. Je voulais me tuer. Je ne voulais pas vivre.”

La célébrité virale, cependant, a déclaré qu’elle avait travaillé dur récemment pour surmonter son passé et sa toxicomanie, affirmant qu’elle était “maintenant à l’endroit le plus heureux que j’aie jamais été de toute ma vie”.

Avec sa nouvelle vision de la vie, elle a déclaré qu’elle espérait utiliser sa plate-forme maintenant pour aider les autres, en particulier ceux qui souffrent de la pandémie de coronavirus.

Regardez l’intégralité de la vidéo ci-dessus.

