Tana Mongeau dit qu’elle pourrait ne pas être «vivante» si ce n’était pas pour Ex Mod Sun

Tana Mongeau envoie son amour pour son ex-petit ami et “humain préféré” Mod Sun son jour spécial.

Mettant sur Instagram mardi, la star de YouTube, 21 ans, a publié un doux hommage au rappeur, 33 ans, en l’honneur de son anniversaire et a exprimé sa gratitude pour Mod étant son “rock”.

“Joyeux anniversaire à mon meilleur ami + humain préféré. Je me demande simplement chaque jour si je serais en vie si ce n’était pas pour ta vie”, a commenté Tana, qui comprenait une photo du couple ensemble et une autre de Mod sur étape. “Nous avons parcouru le chemin et je ne suis jamais reconnaissant pour cela.”

“Tu m’apprends de la merde tous les jours et je n’aimerai jamais une minute que je passe avec toi”, a-t-elle poursuivi. “Je continuerais à dire à Instagram combien de rock tu fais mais je suis assis sur scène pendant que tu joues encore un autre spectacle à guichets fermés et je préfère regarder ça puis te dire en personne donc au revoir !!!!!!!!!!! “

Mod a pris la section des commentaires pour partager ces remerciements pour le post de Tana, a admis qu’il était devenu émotif. “Tu m’as juste fait pleurer tana,” commenta-t-il.

Tana a publié une autre photo des deux sur ses histoires Instagram. “JOYEUX ANNIVERSAIRE @modsun. Merci à vous d’être tout simplement”, a-t-elle écrit à côté de la photo. La star de télé-réalité a également partagé plusieurs vidéos du concert à guichets fermés de Mod de la nuit.

L’année dernière, Tana était dans une relation polyamoureuse avec Mod et Bella Thorne, avant la séparation des dames en février 2019. Bella et Mod Sun se sont séparés quelques mois plus tard en avril.

Tana a continué à ce jour Jake Paul, 23 ans, et le couple s’est fiancé après seulement trois mois de fréquentation. Tana et Jake ont eu une cérémonie de mariage extravagante à Las Vegas en juillet dernier, mais on a découvert plus tard la paire n’ont jamais été légalement mariés.

Tana et Jake a annoncé sa séparation en janvier.

Bien qu’il ne soit pas clair si Tana et Mod sortent à nouveau, il semble définitivement que Tana a des sentiments forts pour son ex.

