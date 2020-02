Tana Mongeau pense que le partage excessif en ligne a contribué à se séparer de Jake Paul

2020-02-12 13:30:04

YouTuber Tana Mongeau pense qu’elle et son ex-partenaire Jake Paul ont trop partagé leur relation en ligne et cela a conduit à leur rupture.

Les deux YouTubers se sont séparés début janvier après avoir fait un nœud à Las Vegas en juillet 2019 – une cérémonie qu’ils ont choisi de diffuser sur Internet, bien qu’ils aient reconnu plus tard que la cérémonie n’était pas juridiquement contraignante.

Après la fin de leur romance de cinq mois, Tana a passé beaucoup de temps à évaluer ce qui n’allait pas entre elle et Jake et est arrivé à la conclusion qu’ils mettaient trop de leur relation sur YouTube et leurs réseaux sociaux, surtout quand cela est venu aérer leurs problèmes.

Dans une interview exclusive avec BANG Showbiz, Tana a déclaré: “Je déteste utiliser le terme” s’est mal passé “parce que, peut-être, nous étions censés être exactement là où nous en sommes en ce moment. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de facile à répondre tout simplement. Beaucoup de petites choses ont été très difficiles. J’essaie de ne pas penser aux choses d’une manière si sombre, mais je pense qu’évidemment, diffuser toute relation qui n’est pas saine en public.

“Au début, c’était très facile de s’amuser et de le documenter en ligne, mais au fur et à mesure que la relation progressait, diffuser chaque petite chose au public rendait la tâche très difficile. Surtout la pression de rester ensemble, la pression de ne pas se battre, la pression d’être ce couple parfait comme le monde entier est obsédé, c’est vraiment dur.

“Le simple fait que tout le monde regarde tout ce que vous faites, je pense que c’est vraiment difficile pour la longévité d’une relation réelle. Et je pense que si je pouvais revenir en arrière, j’aimerais vraiment tout ce que nous avons fait hors ligne et me concentrer davantage sur cela.”

Tana, 21 ans, estime qu’elle et Jake, 23 ans, “sont tombés si fort l’un pour l’autre” parce qu’ils se comprenaient mutuellement comme des influenceurs.

Elle a ajouté: “Je pense que nous sommes tombés si fort l’un pour l’autre parce que nous avions une telle compréhension de la vie de l’autre aux yeux du public, et peu de gens peuvent vraiment comprendre cela.”

Tana est maintenant déterminée à se concentrer sur elle-même mais admet qu’elle a encore des jours où elle est “super triste” à propos de la rupture, mais elle espère qu’en partageant tous les détails de son voyage après Jake avec ses fans, ils pourront apprendre quelques leçons précieuses pour leur propre vie.

Dit-elle: “[Life has been] très différent. Je pense que je reviens à me concentrer uniquement sur mon amour, car je ne pense pas que vous puissiez participer à n’importe quel type d’amour sans que l’amour-propre ne soit primordial. Et donc, beaucoup de cela. Je ne sais pas, je pense … J’essaie vraiment de tout documenter en ligne, mais je pense qu’il y a des jours où je m’amuse à Miami et que je suis fou, mais il y a aussi des jours où je suis super- triste et traitement. Chaque jour est une bataille différente, et j’ai certainement essayé de prendre un peu de temps hors ligne pour le gérer personnellement.

“Mais en même temps, tout ce que je fais en ligne, comme toujours, vient d’essayer d’aider les autres à travers ma douleur, mes erreurs ou mon malheur, même si ce n’est pas joli. Donc, si ma relation psycho publique et ma pause vraiment folle- up peut aider n’importe qui d’autre, c’est ce que je fais de ce que j’ai. J’espère donc pouvoir simplement aider d’autres jeunes filles à traverser des problèmes de rupture. ”

Tana espère laisser ses problèmes relationnels derrière elle la semaine prochaine lorsqu’elle se rendra à VidCon London, qui rassemble les plus grands créateurs et influenceurs vidéo en ligne du monde.

La mannequin blonde – qui est surtout connue pour ses vidéos “storytime” – a hâte de rencontrer ses fans dans la capitale britannique, car elle les considère comme sa “famille”.

Elle a dit: “Excité est un euphémisme! Je suis tellement au-delà de la reconnaissance, et tellement, tellement excité. Je ne peux pas attendre. C’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé faire, je suis tellement, tellement reconnaissante d’être cette expérience avec mes fans. Et mes fans britanniques! Je ne vois pas beaucoup mes fans britanniques, donc je suis tellement excité.

“Je me sens incroyablement chez moi [with my fans]. J’attire en quelque sorte des gens qui me ressemblent beaucoup, alors nous sommes tous ensemble, nous tous … cette énergie chaotique prospère! Nous nous entendons tous si bien et j’ai l’impression d’avoir bâti cette famille. C’est un peu comme traîner une très grande famille élargie qui est aussi folle que moi. ”

Rendez-vous sur Vidconlondon.com pour acheter des billets pour rencontrer Tana et d’autres stars d’Internet telles que Saffron Barker, Ali-A, Jack Maynard et HRVY.

