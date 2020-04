Tana Mongeau s’est battue contre la dépendance à Xanax en 2019

2020-04-02 01:30:05

Tana Mongeau “ne se souciait pas si [she] est décédée “lors de sa dépendance à Xanax, qu’elle a combattue en 2019, au cours de sa” pire “année pour sa santé mentale.

La star de YouTube âgée de 21 ans a révélé qu’elle avait lutté contre une dépendance aux médicaments contre l’anxiété et le trouble panique en 2019, et a déclaré que la dépendance était si grave qu’elle en prendrait assez en une journée pour la “tuer”, bien qu’elle insiste sur le fait que ce n’était pas le cas. t son intention.

Elle a dit: “J’emportais certainement assez de choses là où je n’essayais pas de me tuer, mais je m’en fichais de ma mort.”

Tana a déclaré que ses proches savaient qu’elle avait pris le médicament, mais ne connaissaient pas l’étendue de sa dépendance jusqu’à ce qu’elle soit obligée de le dire à son manager Jordan Worona.

Elle a ajouté: La nuit avant le début du tournage de la saison, j’ai dit à Jordan combien je prenais quand tout ce qui s’est passé avec ma mère. Il était un peu comme, ‘Alors tu as essayé de te tuer?’ Et je me disais: “Non, je viens de prendre cette quantité de pilules”, et il me disait: “Si vous en prenez autant et que vous savez que cela peut vous tuer, vous êtes d’accord avec ça?” ”

La beauté blonde a également expliqué que même si 2019 était “l’année la plus réussie pour les manuels” de sa vie, elle avait également souffert de la “pire” année pour sa santé mentale.

Elle a dit: “Beaucoup de choses que je suis sur le point de dire ont beaucoup de poids. 2019 a peut-être été l’une des années de manuels les plus réussies de ma vie, mais en ce qui concerne mon état mental, c’était absolument, haut la main dans mes 21 ans de vie la pire année de cela. ”

Tana a finalement demandé de l’aide pour sa santé mentale, et même si elle admet que les choses ne sont toujours pas “parfaites”, elle est désormais “enfin en mesure d’être un modèle”.

S’exprimant dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube intitulée “Vous faire découvrir la vérité sur MTV, la dépression + une mise à jour de la vie”, elle a déclaré: “J’ai cette plateforme avec des millions de personnes qui écoutent ce que je dis et je peux faire plus pour être une meilleure personne et faire du monde une meilleure personne. Je devais être l’opposé presque exact de cela et toucher ce point le plus sombre et le plus bas pour comprendre à quel point la vie est importante et ce que j’ai. ”

