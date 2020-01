Tania Maduro arrête le traumatisme de Syngin Colchester – «Je suis frustrée»

En ce qui concerne la saison 7 de 90 Day Fiancé, les fans ont choisi leurs héros et leurs méchants maintenant. Et jusqu’à présent, Tania Maduro est tombée en grande partie dans le camp des méchants, sur la base des réactions des fans à la façon dont elle traite Syngin Colchester. Un moment qui a vraiment déclenché les fans a été lorsque Syngin Colchester a décidé de raconter son passé traumatisant dans les mines sud-africaines. Au lieu de laisser Colchester l’enlever de sa poitrine, Tania Maduro semblait simplement l’arrêter. Depuis lors, elle s’est défendue, mais les fans ne l’ont tout simplement pas.

Tania Maduro arrête Syngin Colchester et se défend

Tania Maduro et Syngin Colchester de Fiancé 90 jours | syngin_colchester via Instagram

Lors d’un trajet en voiture après son retour d’une retraite de trente jours au Costa Rica, au cours de laquelle elle a laissé Syngin Colchester seule, Tania Maduro a commencé à lui poser des questions sur le travail.

Colchester a expliqué qu’il n’avait pas de permis de travail et qu’il ne voulait plus travailler avec quelqu’un d’autre après son passage dans les mines sud-africaines. La star de 90 jours Fiancé a travaillé dans les mines pendant sept ans.

Colchester a également évoqué avoir vu des amis se blesser et mourir dans les mines, ce qui était évidemment une expérience traumatisante. Maduro a fini par lui dire que cela s’était produit «il y a si longtemps». Cependant, cela aurait pu être aussi récent qu’il y a quatre ans, étant donné que Colchester avait cessé de travailler dans les mines et son âge au moment du tournage.

Tania Maduro défend ses actions sur «90 Day Fiancé»

Les fans se sont empressés de se rallier à la défense de Syngin Colchester. Beaucoup d’entre eux ont attaqué Tania Maduro pour avoir semblé insensible et insouciant envers Colchester après son ouverture.

Sur Instagram, Maduro a répondu à un tel commentaire avec: «Je vous entends. Mais ce n’était pas du tout la première fois que j’entendais cela. Et même si cela peut sembler sans compassion, j’ai été frustré d’entendre cela tant de fois, offrant du soutien, recherchant des thérapeutes ou d’autres modes de guérison, sans qu’aucun d’entre eux ne soit jamais adopté. J’ai appris que mon passé affectait ma vie dans certains scénarios, alors j’ai commencé il y a longtemps à travailler sur cette guérison sans fin. Ma frustration était de savoir cela, de ressentir cela, mais aucune action pour y travailler. Les mines étaient il y a 8 ans, et nous nous sommes rencontrées environ un an et demi avant le spectacle, et pendant ce temps, j’ai entendu combien de choses allaient être travaillées et modifiées. »

Dans un autre commentaire, la star de 90 Day Fiancé a écrit: «Je me suis excusé après, mais ce n’était pas non plus ma première fois, et à un moment donné, après avoir écouté, compati, partagé des façons de traiter et de guérir les traumatismes, l’aidant pour changer son état d’esprit de la thérapie étant tabou à ce qu’il soit un bon outil, pour l’aider à chercher des thérapeutes, il n’y a que peu de choses que je puisse faire pour soutenir. Et je suis autorisé à être frustré. »

Les fans réagissent à sa défense

Cependant, les fans de 90 Day Fiancé n’achètent pas totalement les défenses de Tania Maduro pour son comportement. En fait, certains d’entre eux semblent assez en colère contre le traitement de Syngin Colchester par la star de télé-réalité.

Un utilisateur de Reddit a écrit: «Cela n’a d’importance que si de mauvaises choses lui arrivent. Elle ne peut pas voir au-delà de ses propres pensées et sentiments. “

“Dans l’épisode de dimanche, lorsque Syngin a parlé de travailler pendant SEPT ans dans les mines, je ne pouvais pas croire comment elle agissait. Surtout pendant qu’elle parlait de la façon dont il ne pouvait / ne voulait pas garder un emploi. Je sais que sept ans, ce n’est pas énorme, mais travailler dans des conditions aussi dangereuses et stressantes pendant une période prolongée est un travail vraiment difficile. Il mentionne ensuite des amis et des collègues qui ont perdu la vie. Je suis donc sûr qu’à cette époque, il a vu le cycle de ses amis consacrer leur vie à leur travail, puis rapidement ignoré et remplacé parce que les entreprises valorisent le dollar sur la durée de vie. Ainsi façonner sa mentalité de travailler pour rendre quelqu’un d’autre riche alors qu’il est misérable. Tout son problème avec lui «ne pas avoir un emploi à long terme» est des conneries. At-elle travaillé n’importe où pendant sept ans de suite? », A expliqué un autre utilisateur.

Un autre a ajouté: «Pourquoi ne peut-elle jamais simplement dire« J’ai foiré ». Nous n’avons pas besoin de toujours [need] un million de raisons pour lesquelles elle fait ce qu’elle fait. Parfois, il est possible de simplement s’excuser d’être une merde et de s’arrêter là. »