Tania Maduro Enfin Plats Sur Chemise Rose Situation

La star de 90 Day Fiancé Tania Maduro est désormais connue des fans de la série. Pour la plupart, les téléspectateurs ont été largement découragés par la façon dont elle traite Syngin Colchester, son amour sud-africain. Mais au-delà de son comportement envers Colchester, les fans sont en proie à une autre question – pourquoi Maduro semble-t-elle toujours porter ce t-shirt rose vif? Maintenant, après tant de temps passé à attendre, les fans ont enfin une réponse de Maduro elle-même.

Comment Tania Maduro s’est comportée envers Syngin Colchester

Tania Maduro et Syngin Colchester de Fiancé 90 jours | syngin_colchester via Instagram

De nombreux téléspectateurs ont été choqués lorsque Tania Maduro a décidé de faire un voyage de 30 jours au Costa Rica pendant le visa de 90 jours de Syngin Colchester aux États-Unis. La star de 90 jours Fiancé a décidé d’aller au Costa Rica pour une retraite d’herboristerie, alors qu’elle prévoyait d’étudier pour devenir sorcière.

À l’époque, Syngin Colchester a déclaré à Tania Maduro: «Je suis littéralement autour de tout ce qui est à vous. Je suis tout seul dans les bois d’Amérique, tu sais… Donc je ne suis pas du tout impatient de rester ici tout seul. Je me sens un peu perdu et ça craint. »

Les choses n’ont pas semblé beaucoup s’améliorer à son retour du Costa Rica. Les deux ont assisté à une lecture par un astrologue pour voir à quel point ils étaient compatibles. Lorsque l’astrologue a demandé s’ils se sentaient comme des âmes sœurs, Maduro a choqué les fans de 90 Day Fiancé et Colchester quand elle a expliqué qu’il n’était pas son âme sœur – plutôt, son premier amour était.

De plus, Maduro a également fermé Colchester quand il a essayé de discuter du traumatisme qu’il a vécu en travaillant dans les mines sud-africaines. Pendant son mandat dans les mines, il a vu des amis et des collègues subir des blessures et même la mort. À l’époque, Maduro lui avait dit que c’était «il y a si longtemps».

Les fans de «90 Day Fiancé» réagissent à la chemise rose

Tania Maduro et Syngin Colchester de Fiancé 90 jours | syngin_colchester via Instagram

Pendant de nombreux épisodes de cette saison de 90 Day Fiancé, les fans ont remarqué que Tania Maduro portait ce qui semble maintenant être son t-shirt rose de marque.

Couplé au comportement de Maduro, le t-shirt est devenu un objet de mépris pour de nombreux fans de la série. Un utilisateur de Reddit a écrit: «OH MON DIEU OUI !!! Je ne supporte pas cette stupide chemise rose usée. C’est lâche et pas flatteur du tout. Je déteste tellement ça. C’est déraisonnable mais ça me rend furieux à chaque fois que je le vois lol. “

«J’ai fait don de ma chemise rose à col en V à cause de ce spectacle. Honnêtement, je ne pourrais plus jamais le porter », a plaisanté un autre utilisateur.

“Peut-être qu’elle en a un placard plein, comme si elle était un personnage de dessin animé”, a ajouté un autre utilisateur.

Il suffit de dire que les fans sont curieux de connaître le choix de mode de Tania Maduro en ce qui concerne le t-shirt rose. C’est devenu un personnage à part entière dans la série.

Plats de Tania Maduro sur la chemise rose

Heureusement pour les fans de 90 Day Fiancé, Tania Maduro a depuis abordé le t-shirt rose sur Instagram. Malheureusement pour les fans, il ne semble pas y avoir autant de mystère qu’ils l’espéraient. En fait, Maduro semblait surpris qu’il s’agissait même d’un point focal.

Un utilisateur d’Instagram lui a demandé: «Attends, tu ne portes vraiment que des chemises roses ou est-ce juste une étrange coïncidence que tu sois toujours filmé dedans?»

Maduro a répondu: «Lol, je possède vraiment beaucoup de rose, mais je les aime sur moi en été, ET – ils n’ont pas montré d’autres scènes avec des chemises différentes. J’ai porté beaucoup de chemises noires avec des déclarations politiques et aucune n’en a fait. »

Malheureusement, il semble qu’il n’y ait pas trop de savoir caché derrière la légendaire chemise rose, mais il semble que Maduro soit aussi confus quant à son apparition fréquente que les fans.