Tanya Sam de RHOA claque la dame aux cookies, Kenya Moore à cause des rumeurs de tricherie

Même Véritables femmes au foyer d’Atlanta la «bouffée d’air frais» autoproclamée a ses points de rupture, et quand quelqu’un remet en question sa relation, les griffes sortent.

TooFab s’est entretenu avec un acteur de deuxième année Tanya Sam sur Kenya Moore soulevant des allégations selon lesquelles le fiancé de Sam, Paul Judge, la trompait avec qui Bravo a étiqueté “la dame aux cookies”, et Tanya n’a pas retenu.

“Je ne sais pas d’où cela vient. Je pensais que nous avions un grand week-end”, nous a expliqué Tanya au sujet de la décision du Kenya de appeler sa relation à Toronto. “Et puis, avance rapide vers la journée du spa, tout le monde se disait” Euh, Tanya, qu’est-ce qui se passe? Ne pique pas la bête! ” Et je me dis: “Les gars, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu’elle me dirige ça?” “

Tanya a dit qu’elle n’était jamais allée au fond du mobile du Kenya; cependant, sur la base des confessionnaux de Moore, Sam semble penser que cela aurait pu «refléter ce qui se passait dans sa propre vie».

Ce n’est qu’après que le Kenya a évoqué la rumeur que Bravo a montré des images inédites de ce propriétaire d’un magasin de biscuits racontant au Kenya et Cynthia Bailey que Paul était partout sur elle, essayant de la faire boire.

Quand Tanya a vu la scène – avec le reste de l’Amérique – elle était “folle”.

“A cette époque, nous avions déjà traversé toute cette saison, donc quand vous voyez réellement les images – et vous voyez cette femme que je pensais être un peu opportuniste … elle a vu une caméra et était comme, “oh mon dieu, je veux raconter cette histoire” – j’étais fou parce que c’était comme une exagération falsifiée. Maintenant, j’ai toute l’histoire, et je me dis, “rien de tout cela n’est arrivé.” “

Attention à ne pas gâcher ce qui va arriver le reste de la saison 12, Sam nous a dit que le juge lui avait assuré que la rencontre que la dame aux cookies avait décrite était platonique et en groupe. “C’est zéro sur l’échelle de tout”, se souvient Tanya. Il a également assuré à sa fiancée qu’il n’y avait aucun contact ni aucune demande ni échange de numéros.

“Elle a” RHOA “en elle [Instagram] bio! “Tanya nous a dit.” Donc, j’étais comme, d’accord, c’était évidemment une très bonne plate-forme pour vous de présenter votre entreprise, et je pense qu’il y a un peu de mépris pour la vie des gens réels là-dedans, mais c’était un grand plate-forme qui a fonctionné pour elle. “

Malgré la tentative de faire tomber sa relation, Tanya a déclaré qu’elle et Paul étaient plus forts que jamais. “Nous sommes solides”, nous a-t-elle dit. “Cela fait partie de la beauté d’avoir une base solide sur laquelle vous pouvez passer à la télé-réalité.”

En ce qui concerne sa relation avec le Kenya, cependant, cela pourrait ne jamais se rétablir.

“Vous devez chérir les choses qui vous sont chères, et donc quand les gens essaient en quelque sorte d’attaquer ces choses, il vous faut un peu plus de temps pour pardonner cela”, a déclaré Tanya. “Je peux pardonner beaucoup d’infractions mineures, mais cela, pour moi, me semblait un peu trop long.”

Sam n’a également aucun regret montrant la perruque de Moore à la caméra, disant à TooFab qu’elle sentait que le geste était simplement une “blague” ringarde.

“La scène précédente, elle a nié le porter – comme, avec véhémence, a nié le porter – et nous sommes tous assis là à dire:” Mais nous pouvons le voir! “”, A déclaré Tanya. “Nous savons tous que le Kenya a de très beaux cheveux, alors c’est comme si, si nous ne pouvons pas en parler, de quoi sommes-nous censés pouvoir parler? Nous avons parlé de ces choses personnelles. Et bonjour! C’est une bande de Noirs Nous portons tous des perruques! Pour moi, cela n’avait rien à voir avec [her natural hair care] entreprise ou autre chose. “

Cependant, “les représailles”, a ajouté Tanya, “ne correspondaient pas à ce que j’avais fait”.

Malheureusement, nous devrons attendre et voir comment ces «représailles» se dérouleront pendant le reste de la saison.

“Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” est diffusé le dimanche à 20 heures. sur Bravo.

