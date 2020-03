Tanya Sam Shades Kenya Moore, la définit comme une «hypocrite»

Tanya Sam est une amie des Real Housewives of Atlanta. Le natif canadien a été une bouffée d’air frais sur la série de réalité Bravo. Bien qu’elle soit entourée de drame, Sam a réussi à maintenir son personnage pétillant et son attitude positive. Cependant, après que Kenya Moore se soit sentie insultée par Sam, elle est venue après elle et son mariage.

Que s’est-il passé entre Kenya Moore et Tanya Sam?

Les dames de RHOA ont fait un voyage à Toronto, au Canada, pour participer aux festivités du carnaval. Moore a toujours été un personnage louche parmi les acteurs et a commencé à laisser tomber des indices qui pointaient tous vers Sam.

Au cours d’un déjeuner, Moore a demandé à la table si certaines d’entre elles voulaient savoir si leurs maris les trompaient. Elle n’a nommé personne mais elle avait quelqu’un en tête et ses paroles étaient dirigées vers Sam.

L’ancienne reine de beauté a été approchée par une femme qui a affirmé avoir été en contact avec le mari de Sam. Moore resta silencieuse mais Cynthia Bailey savait exactement de quoi elle parlait. Ce dernier a été témoin du moment où la dame est venue voir Moore pour lui raconter les ragots.

Tout le monde a gardé le silence sur la situation jusqu’à ce que Moore accentue la situation, la portant à un autre niveau.

Qu’est-ce qui a bouleversé Kenya Moore?

Lorsque les dames sont revenues à Atlanta, Sam a dit qu’elle avait un secret sur Moore. Elle a déclaré que le détenteur du titre de Miss USA avait laissé une perruque. Marlo Hampton a noté qu’elle était surprise car Moore a toujours prétendu qu’elle n’utilisait pas de perruques. Moore a même une ligne de soins capillaires pour les cheveux naturels.

À ce stade, Moore était bouleversée parce qu’elle pensait que Sam jouait avec son entreprise. Les gens qui regardent l’émission pourraient penser qu’elle fraude les consommateurs et elle n’aimait pas cela, car les ventes pourraient être affectées.

Pour se venger, Moore a tendu une embuscade à Sam avec la «dame aux cookies», la femme avec laquelle le mari de Sam aurait flirté. Le coup bas n’a pas été bien pris par les fans et une réaction contre Moore s’est ensuivie.

Tanya Sam riposte

Moore a eu d’autres disputes avec les dames à propos d’elles évoquant des aspects de sa vie qu’elle ne voulait pas qu’elles évoquent. Un fan a tweeté un message qui exposait Moore pour ses opinions contradictoires.

“Kenya: ma mère, mon mari et mon enfant sont interdits”, a lu le tweet suivi, “euh, n’avez-vous pas amené la dame aux cookies pour attaquer le mari de Tanya?”

Sam a vu ce tweet et a retweeté en ajoutant: “La définition d’un hypocrite.”

Et c’est vrai, Moore a élevé les maris d’autres personnes. Au cours de la saison 8, elle a tenté de provoquer une rupture dans la relation de Kim Fields. Elle a mis en ligne des rumeurs selon lesquelles son mari était gay. Fields et son mari ne lui ont pas accordé beaucoup d’importance, mais Moore n’a eu aucune limite pour porter des accusations inappropriées.

Côté fans avec Tanya Sam

Après l’épopée de Sam, les fans ont commenté prendre son parti sur toute la situation.

“Le Kenya établit des règles que tout le monde doit suivre, mais ce n’est pas le cas et si vous l’appelez, elle marche”, a écrit un fan.

“Le Kenya aime le préparer mais ne peut pas le prendre”, a ajouté un autre fan.

“J’aimais le Kenya et son ombre amusante, mais cette saison, elle est juste cruelle”, a commenté un autre spectateur.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.