2020-02-01 20:30:06

Taraji P. Henson a repoussé son mariage avec le fiancé Kelvin Hayden.

Taraji P. Henson a repoussé son mariage.

La star de l’Empire devait à l’origine se marier avec le fiancé Kelvin Hayden en avril de cette année, mais lorsque son organisateur de mariage l’a avertie des averses d’avril, elle a rapidement changé d’avis à une date ultérieure, mais n’a pas confirmé ce qu’elle avait changé. à.

S’adressant à Extra, elle a déclaré: “J’ai mentionné un rendez-vous. C’était le 04/04/20 et nous allions vraiment le faire le 04/04/20, mais mon organisateur de mariage était du genre” D’accord, s’il pleut, nous «Je vais avoir des parapluies» … et je me disais: «Vous savez quoi, peu importe avril, déplaçons-le plus tard.» je suis tout excité [for the new date]. Je ne m’excite généralement pas tant qu’il n’est pas plus près de moi. Cela semble encore si loin. ”

Pendant ce temps, Taraji avait précédemment insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas que son mariage soit un “grand spectacle” et qu’elle essayait de trouver un “juste milieu” avec Kelvin.

Lorsqu’on lui a demandé si la star de la NFL l’aidait à planifier le mariage, Taraji a déclaré: “C’est un homme typique. Il est juste comme” Quoi que vous vouliez. Quelle que soit la couleur, je m’en fiche. ” Il veut vraiment aller voir le juge de paix et je me dis: «Ma mère va me tuer». Nous essayons donc de trouver un juste milieu. Je ne veux pas que ce soit un grand spectacle, il s’agit littéralement des gens qui forment un cercle qui va nous garder et nous tenir aux vœux que nous prenons. ”

Et bien qu’elle n’ait pas encore prévu tous les détails de son mariage, elle sait déjà qu’elle veut partir «dans un endroit exotique» pour sa lune de miel.

Parlant de ses options, elle avait déclaré précédemment: “[We’re] chercher un endroit vraiment exotique. Il voyage beaucoup et moi aussi. Nous recherchons un endroit où aucun de nous n’a été. [Maybe Italy]. Je pense que je pourrais être italien. Non sérieusement. J’adore le vin, j’aime les pâtes et j’aime une bonne sieste – c’est le moment où vous buvez tout votre vin. “

Mots clés: Taraji P. Henson, Kelvin Hayden

Retour au flux

.