Taraji P. Henson prend position contre l’éloge de la «femme noire forte»

Henson pense que ces phrases sont dangereuses car elles minimisent la douleur des femmes noires et suggèrent qu’elles peuvent surmonter tout, y compris même les meurtres de leurs proches dans les rues.

Ce qui aurait pu être perçu initialement comme une déclaration de pouvoir pour les femmes noires a pris un sens différent pour Taraji P. Henson, qui a souvent été giflé avec le label « forte femme noire ».

Annonces :

Elle a également été étiquetée avec la notion de « magie des filles noires », mais la star gagnante du Golden Globe d’Empire voit en fait ces étiquettes comme dommageables pour les femmes noires et la communauté noire dans son ensemble.

. / Facebook

Les concurrents de Black Survivor disent que la téléréalité les a édités en stéréotypes

Voir l’histoire

Perpétuant cette image d’une femme noire forte, a déclaré Henson dans une interview à travers Maison du bien-être d’Essence« déshumanise notre douleur. Cela déprécie nos larmes. Cela minimise notre douleur. Nous sommes censés pouvoir regarder nos frères et nos fils et nos pères se faire assassiner dans la rue, mais nous pouvons le supporter parce que nous sommes forts. «

« Nous pouvons y faire face, nous pouvons le gérer », a-t-elle poursuivi. « Et ce n’est tout simplement pas vrai. »

En les déshumanisant, elle veut dire que cela les prive de la permission d’être humain, de souffrir comme tout le monde, d’être vulnérable. Comme elle le dit, cela sépare les femmes noires de l’espèce humaine et les place presque comme quelque chose d’un autre monde.

« Nous ne sommes pas des fées. Nous ne rebondissons pas comme par magie de la douleur », a-t-elle déclaré. « Nous souffrons et souffrons comme les autres. »

TooFab

Alec Mapa de Ugly Betty: Il devient plus difficile pour les gens d’être fanatiques à Hollywood (exclusif)

Voir l’histoire

Un autre exemple de la façon dont cette perception nuit à la femme noire et à la culture noire en général, selon Henson, est ce qui se passe lorsque les femmes noires sont à l’hôpital ou aux urgences.

Les femmes noires ont tendance à voir leur douleur atténuée par le personnel hospitalier parce que « nous pouvons le supporter, ou nous sommes durs ». Ainsi, ils peuvent ne pas obtenir les tests, traitements ou médicaments dont ils ont besoin aussi rapidement qu’un patient d’une autre origine ethnique.

Elle a évoqué l’exemple de Serena Williams, qui « a eu une expérience de mort imminente parce que quoi? Elle a vu qu’elle était dure, c’est une femme noire forte. »

Williams a parlé il y a deux ans des complications qu’elle a subies en 2018 après avoir subi une césarienne d’urgence et de la façon dont l’hôpital a refusé ses demandes de tomodensitométrie et de diluants sanguins malgré ses antécédents de caillots sanguins et le fait qu’elle avait régulièrement pris des anticoagulants.

TIC Tac

Harvard Grad affirme qu’elle a été licenciée pour avoir dit qu’elle « poignarderait » quiconque dit « toutes les vies comptent »

Voir l’histoire

Après plusieurs autres traitements, y compris une échographie sur ses jambes, les médecins ont finalement cédé et le scanner a révélé des caillots sanguins dans ses poumons. On lui a finalement donné des anticoagulants pour traiter ce qu’elle avait toujours dit.

« Nous devons être prudents avec cela. Très prudent avec ce terme », a déclaré Henson, et une grande partie de la raison en est à cause de cette mauvaise compréhension de ce que signifie être fort. Ce n’est pas de la force physique ou une suppression des émotions ou de l’intrépidité.

« La force, c’est d’être vulnérable, et c’est ce que je veux que mes gens comprennent », a-t-elle déclaré. « La force est d’être vulnérable et d’être honnête avec vous-même et de dire, vous savez quoi, j’ai peur en ce moment. Ou, honnêtement, je ne sais pas quoi faire en ce moment. »

Peut-être que si nous fixons la façon dont nous définissons la force et la faiblesse chez les personnes, cela peut cesser d’être un descripteur potentiellement dommageable, décroissant ou même mortel pour les femmes noires.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

.