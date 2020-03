2020-03-07 02:30:04

Taraji P. Henson trouve la planification de mariage «accablante», car elle explique qu’elle a repoussé la date de ses noces à cause des plans familiaux et de son horaire de travail fou.

La star de “ Empire ” essaie actuellement de planifier ses noces à venir avec son fiancé Kelvin Hayden, et a admis qu’elle avait déjà dû repousser la date de son grand jour à cause des projets familiaux et de son horaire de travail fou.

Elle a dit: “C’est bouleversant, parce que dans ma vie professionnelle, j’ai des dates et des courriels et maintenant dans ma vie personnelle c’est comme,” Ah! ” Je ne pense pas que les gens comprennent ce qui se passe dans la planification d’un mariage.

Taraji et Kelvin avaient initialement prévu de se marier en avril, mais ils cherchent maintenant à organiser une petite cérémonie quelque temps avant juillet, donc “il ne fait pas trop chaud”.

Et peu importe à quel point ses plans changent, l’actrice de 49 ans vise une robe de mariée en particulier.

Elle a ajouté: “Je veux ma Vera Wang! C’est la seule partie excitante pour moi, pour être tout à fait honnête.”

Kelvin, cependant, est moins gênée par la panique de planification, car Taraji dit que son futur mari “ne se soucie pas” de ce qu’implique leur grand jour.

L’actrice a déclaré au magazine People: “Kelvin est un gars typique, il s’en fiche. Il est comme,” Quoi que tu dis bébé, tout ce que tu veux bébé! ” Il roulera avec, mais il veut sa bague. ”

Pendant ce temps, Taraji a récemment parlé de repousser la date de son mariage lorsqu’elle a affirmé qu’elle était préoccupée par la possibilité que les averses d’avril ruinent sa journée spéciale.

Elle a dit: “J’ai mentionné un rendez-vous. C’était le 04/04/20 et nous allions vraiment le faire le 04/04/20, mais mon organisateur de mariage était du genre” D’accord, s’il pleut, nous aurons des parapluies ‘… et je me disais’ Tu sais quoi, peu importe avril, bougeons plus tard. ‘ je suis tout excité [for the new date]. Je ne m’excite généralement pas tant qu’il n’est pas plus près de moi. Cela semble encore si loin. “

