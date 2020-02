Taryn Manning s’inquiète de Britney Spears dans un post Instagram supprimé depuis

Taryn Manning rendu public ses préoccupations Britney Spears’ le bien-être mardi dans un article qui a depuis été supprimé d’Instagram.

Dans le post, qui présentait le “Orange est le nouveau noir” star et Spears dans une image en noir et blanc ensemble, Manning a dit qu’elle était “inquiète pour mon amie et co-star”. Spears a joué avec Manning et Zoe Saldana dans le film “Crossroads” de 2002.

“Trop de fois nous en avons laissé un s’égarer et nous n’avons jamais pris la peine de nous fouiner la tête”, a-t-elle légendé l’image. “Pas ma chaise, pas mon problème.”

Elle a poursuivi avec son message, ajoutant “Hé, au moins, nous n’entrons pas dans une chambre à gaz hors du champ gauche aujourd’hui #love @britneyspears ❤️ Pour tous ceux qui me frappent quotidiennement pour faire quelque chose. Je vous entends maintenant! Nous nous soucions . Exprimez-vous des anges, c’est votre terrain de jeu. Je ne peux plus nous mettre en phase. Elle est mon objectif. ❤️ Je t’aime “

Manning n’a pas expliqué plus en détail pourquoi elle s’inquiétait pour Spears en ce moment, ni pourquoi elle a finalement choisi de retirer le message de la plate-forme. Capture d’écran par Le courrier quotidien, le poste a été apprécié par plus de 32 600 personnes, dont Gabrielle Union.

Les fans réclament Spears dans un mouvement #FreeBritney qui cherche à la voir sortir d’une tutelle qui gère sa vie et ses affaires depuis 12 ans. Jusqu’à récemment, son père Jamie Spears en était responsable jusqu’à ce qu’il démissionne en septembre 2019 en raison de problèmes de santé persistants.

D’un intérêt plus immédiat pour les fans, la chanteuse a notamment été absente des médias sociaux dans la manière dont ils avaient l’habitude d’interagir avec elle. Certes, Britney a été en train de promouvoir et de préparer son expérience pop-up “Britney: The Zone” à Los Angeles, même si elle n’y a pas fait d’apparition publique.

Et les fans ont remarqué que les photos qu’elle a partagées étaient soit des fans, des graphiques ou des vidéos datées notamment, comme une vidéo de yoga qu’elle a partagée la semaine dernière qu’elle a sous-titrée “Quand mon arbre était encore debout”, se référant à l’arbre de Noël dans le Contexte. Les fans craignent que quelqu’un ne poste en son nom.

Spears s’est largement éloignée des projecteurs publics après avoir mis fin à sa résidence à Las Vegas en janvier 2019 en raison de la maladie de son père. En avril, elle s’est inscrite dans un établissement de santé mentale pendant un mois. Elle a passé l’année à faire face à des changements dans sa tutelle, à des rapports qu’elle souhaite également soustraire à cela, et à des litiges concernant la garde de ses deux fils.

En décembre, elle s’en est prise (gentiment) aux «méchants» du monde, demandant plus de gentillesse.

“Il a été difficile de continuer à vouloir partager parce que les gens disent les choses les plus méchantes”, a-t-elle écrit à propos de certains des commentaires qu’elle voit sur ses messages. “Si vous n’aimez pas un post … gardez-le pour vous et ne suivez pas cette personne !!! Il n’y a aucune raison de ne jamais faire tout son possible pour faire des commentaires méchants et intimider les gens !!!”

