Tate Donovan réagit à Sandra Bullock et Jennifer Aniston qui se lient à lui

Tate Donovan s’est retrouvé dans les gros titres le mois dernier après les deux Jennifer Aniston et Sandra Bullock se souvient avoir fréquenté l’acteur dans les années 90. Et, oui, il est très conscient qu’ils ont parlé de lui.

Heureusement, les deux actrices n’avaient que de belles choses à dire sur leur ex partagé pendant Sandra a interviewé Jen pour une entrevue, Bullock plaisantant, Donovan était un “être humain très patient, étant donné qu’il sortait avec nous deux”.

“Il m’a été envoyé comme 70 fois, oui, croyez-moi, je l’ai certainement lu”, a déclaré Donovan. TooFab lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu l’article. “C’était très agréable. C’était très gentil de leur part, ils sont tous les deux très gentils et oui, c’est très agréable”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris par le nombre de gros titres générés par la friandise – avec des nouvelles apparaissant sur

PEOPLE, Fox News, Page Six, Aujourd’hui, Nous, E! et même TooFab – il a dit qu’il était plus choqué par “combien de personnes se sont connectées à moi à ce sujet.”

“J’étais comme, wow, c’est fou”, a-t-il ajouté.

Dans la pièce Interview, Bullock a déclaré qu’elle et Aniston avaient été “présentées par notre ancien petit ami” lors d’une fête de la CAA après les Golden Globes à l’époque. “Je dis” notre “parce que vous et moi avons tous deux participé à cet être humain”, a déclaré Sandra.

“Oui, nous l’avons fait. C’est une belle façon de le dire”, a déclaré Aniston.

“Nous avons tous deux participé à Tate [Donovan]», A noté Bullock, comme l’a répété Aniston,« Nous avons tous deux participé à Tate. »

Jen a ensuite plaisanté en disant que Tate “semble avoir un type.” Sandy a souligné que ce type était “talentueux. Drôle. Gentil. Introspectif. Généreux”, comme Jen l’a ajouté, ils sont aussi à la fois “amateurs d’architecture” et “amateurs de design d’intérieur”.

Bullock a participé à Tate quand elle a été fiancée à l’acteur après avoir rencontré le film de 1992, “Love Potion No. 9;” tandis qu’Aniston sortait avec Donovan – qui jouait son amour, Joshua, sur “Friends” – de 1995 à 1998.

L’acteur peut ensuite être vu dans le nouveau film “Tuscaloosa”, qui sortira en salles, en VOD et en HD numérique le 13 mars 2020.