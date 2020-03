Tati Gabrielle se coiffe sur «Chilling Adventures of Sabrina»

Il suffit de regarder quelques minutes de Chilling Adventures of Sabrina de Netflix pour voir que Tati Gabrielle est une femme talentueuse. L’actrice de 24 ans donne vie à Prudence Blackwood avec un niveau de nuance qui pourrait facilement lui faire son propre spin-off. La prudence de Gabrielle ne fait aucun prisonnier. Parfois, son comportement impitoyable envers le personnage de Kiernan Shipka rivalise même avec celui du seigneur des ténèbres, mais ses moments fugaces de douceur en font un personnage vraiment bien équilibré.

Tati Gabrielle | Dimitrios Kambouris / .

Mais les côtelettes de Gabrielle ne sont pas les seuls talents qu’elle prête à Chilling Adventures of Sabrina. Elle joue également le rôle de coiffeuse pour elle-même. Les fans sont tombés amoureux des cheveux blonds ultra courts et ondulés de Prudence du tout premier épisode de la troisième partie. Maintenant, dans la foulée de la quatrième partie, le style est presque aussi emblématique que Prudence elle-même. Les fans de Chilling Adventures of Sabrina ont hâte de savoir comment le look est réalisé, et maintenant ils savent que Gabrielle doit en remercier.

Tati Gabrielle fait un Q & A sur IG

Récemment, Gabrielle a pris le contrôle de la page Instagram de Sabrina Netflix. Là, elle a mené une session de questions / réponses sur l’histoire Instagram où elle a répondu aux questions des fidèles fans de Chilling Adventures of Sabrina. “Comment font-ils cela avec vos cheveux”, a demandé une personne, faisant référence aux mèches courtes et ondulées de Gabrielle. Dans une tournure surprenante, Gabrielle a révélé que, pour la plupart, elle se coiffait elle-même.

La star de “Chilling Adventures of Sabrina” se fait ses propres cheveux

«Donc je me coiffe moi-même…. Tout ce que j’ai fait », dit Gabrielle, en montrant ses cheveux avant de continuer. “Et puis j’ai un merveilleux [hair stylist] qui fait le dos pour moi parce que ce serait difficile parce que je ne peux pas tourner la tête… mais oui, je le fais moi-même », a avoué la star de Freakish aux fans. Comme les vagues sont si complexes et si joliment faites, c’est vraiment impressionnant que Gabrielle soit capable de réaliser le style avec l’aide très minime d’un professionnel.

Comment le maquillage et la garde-robe contribuent à donner vie à Prudence

Alors que les cheveux aident certainement à donner vie au personnage de Gabrille Chilling Adventures of Sabrina, les costumes et le maquillage aussi. En fait, Gabrielle a avoué que les costumes et le maquillage jouent un rôle énorme pour l’aider à entrer dans le personnage. Sans ces aides, il peut être difficile pour Gabrielle de vraiment retrouver l’essence de son personnage. En fait, le remplacement automatique du dialogue (où les acteurs se rendent dans une cabine d’enregistrement pour réenregistrer le dialogue qui a été saboté pendant le tournage) ou l’ADR, pour Prudence, a été assez difficile.

“C’est au point où il est en fait assez difficile pour moi de faire preuve de prudence quand je ne suis pas dans le costume et le maquillage. L’ADR pour Prudence a été l’ADR le plus difficile que j’ai jamais eu à faire », s’est souvenue Gabrielle à propos de son personnage de Chilling Adventures of Sabrina dans une interview avec Collider. Le maquillage et le costume permettent à Gabrielle de vraiment entrer dans le corps et l’esprit de Prudence.

“La star 100” a déclaré que son personnage ressemblait à une panthère dans une interview

«Cela me fait me tenir d’une certaine manière et bouger plus comme un chat. C’est ce que j’ai attribué à son animal spirituel, comme une panthère. Chaque fois que vous portez une robe de soirée pour sortir, vous vous sentez comme une personne différente, et c’est ce que les costumes de cette émission ont fait. Ça fait ressortir autre chose en moi, et c’est là que vit Prudence », a expliqué Gabrielle. C’est fascinant de voir à quel point le maquillage et les vêtements peuvent avoir une telle influence sur Gabrielle. Nous avons hâte de voir ce qu’elle a pour nous ensuite, agissant et cheveux.