Taylor abandonne les performances des Grammys

2020-01-24 23:00:05

Taylor Swift a abandonné ses performances aux Grammy Awards dimanche (26.01.20), où elle était sur le point d’être une invitée surprise.

Taylor Swift a abandonné ses performances aux Grammy Awards dimanche (01.26.20).

La hitmaker “ Lover ” n’a jamais été officiellement confirmée en tant qu’interprète lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la musique ce week-end, mais elle aurait été alignée pour une performance surprise, qui n’a plus lieu.

Des sources ont déclaré à Variety que la chanteuse de 30 ans – qui a été nominée pour trois prix lors de la cérémonie – avait été provisoirement confirmée en tant que dernière artiste “TBA” restante sur le calendrier des répétitions, mais elle a maintenant décidé qu’elle ne serait pas prendre la scène.

Au moment de la rédaction du présent rapport, Taylor n’avait pas commenté les nouvelles et la raison de son annulation signalée n’avait pas été confirmée.

Il a également été signalé que Taylor n’apparaîtrait plus du tout à la cérémonie, malgré un plan de sièges provisoire qui a été publié plus tôt cette semaine, et qui l’a vue assise à côté du groupe K-Pop BTS, et une rangée derrière Beyoncé et Jay- Z.

Alors que la participation de Taylor reste non confirmée, Demi Lovato a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle se produirait lors de la cérémonie, et a récemment révélé qu’elle utiliserait la scène pour dévoiler le nouveau morceau “ Anyone ”.

Confirmant son apparence, elle a écrit sur Instagram à côté d’une photo professionnelle d’elle assise sur un canapé avec le mot “Grammy Performer” écrit sur le côté: “Je vous ai dit que la prochaine fois que vous auriez de mes nouvelles, je chanterais #GRAMMYs @recordingacademy @cbstv (sic) ”

Parmi les autres artistes confirmés, citons Lil Nas X, qui montera sur scène avec ses collaborateurs “ Old Town Road ” Billy Ray Cyrus et Diplo, ainsi que BTS, dont le membre principal RM s’est associé à Nas sur un remix de la chanson à succès intitulée «Seoul Town Road».

Le bash parsemé d’étoiles au Staples Center de Los Angeles verra également des performances d’artistes comme Ariana Grande, Billie Eilish, Lizzo, Jonas Brothers, Alicia Keys et plus encore.

Mots clés: Taylor Swift, Demi Lovato, Lil Nas X

Retour au flux

.