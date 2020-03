Taylor Hicks détaille son expérience traumatique de tornade

Taylor Hicks était à la maison à Nashville en train de regarder la télévision lorsque des tornades ont ravagé la ville cette semaine et a juste expliqué en détail ce que ça faisait de vivre une expérience effrayante par lui-même.

Lundi soir et tôt mardi matin, plusieurs tornades ont touché le centre du Tennessee, faisant 24 morts et des ravages dans la région.

“Cette tornade semblait sortir de nulle part”, a déclaré le vainqueur d’American Idol. GENS. “Je me souviens avoir regardé à l’extérieur de ma fenêtre et il y avait tellement d’éclairs, puis le courant s’est coupé. Ce n’était pas une panne de scintillement. Il s’est immédiatement éteint en un clin d’œil, [and] c’est à ce moment-là que j’ai su que je devais entrer dans un endroit sûr. “

Hicks a dit qu’il avait couru dans son garage et avait trouvé un “vide sanitaire” pour se cacher. Avant de chercher un abri, il a dit avoir vu “d’énormes morceaux de débris volant à 100 pieds dans les airs” à travers une fenêtre et senti toute la maison “trembler complètement. “

“J’ai entendu les débris. J’ai entendu le bruit du train. J’ai tenu bon pour la vie”, se souvient-il.

Appelant cela une «expérience de vie et de mort», Hicks a ensuite expliqué ce que c’était que de vivre lui-même l’épreuve douloureuse.

“Vous savez ce qui est intéressant – l’aspect spirituel de la traverser seul”, a-t-il déclaré à la publication. “Tout le monde va au paradis seul. Vous vous tenez debout et vous attendez pour entrer dans les portes nacrées, mais tout le monde se tient seul en faisant cela.”

Il se souvient également avoir ressenti une “folie temporaire” en ce moment, “parce que c’est une expérience tellement traumatisante parce que vous ne savez pas à ce moment-là où la tempête suit.” Il a ajouté: “Je pense que ce que mon esprit a fait pendant ces neuf secondes est de vérifier. Vous préféreriez presque que votre esprit soit dans un endroit différent de ce que vous traversez.”

Hicks a comparé son état d’esprit à la préparation à la mort en prononçant une prière. En fin de compte, la maison du chanteur n’a subi que des dommages minimes par rapport aux autres, affirmant que son toit a été affecté, des arbres cassés et ses meubles de patio ont volé.

“Les choses pourraient être pires. Vous avez juste de la chance de vivre un autre jour”, a-t-il déclaré. “Quoi qu’il arrive ce jour-là est insignifiant pour ce qu’il aurait pu être.”

Le mari de Carrie Underwood, Mike Fisher, et leurs fils étaient également à la maison ce soir-là, voyez ce qu’elle a dit à propos de l’épreuve et comment d’autres célébrités ont envoyé des messages d’espoir ou partagé leurs propres expériences sur le lien ci-dessous.