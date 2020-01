Taylor Swift a fait expulser Justin Bieber d’une salle de sport

Ce pourrait être une nouvelle année, mais certaines personnes gardent toujours de vieilles rancunes. Selena Gomez a sorti son album Rare, révélant sa douleur et la guérison de sa relation à long terme avec Justin Bieber. Pour sa part, Bieber se concentre sur sa propre musique et son mariage avec Hailey Baldwin.

Cependant, il y a une personne qui n’a pas quitté la relation tumultueuse de Bieber et Gomez. Taylor Swift, l’une des meilleures amies du chanteur de «Lose You to Love Me» n’est pas là pour les changements ou révélations que la chanteuse de «Yummy» a connus ces dernières années.

La chanteuse Lover et Bieber ont encore une tonne de mauvais sang entre eux. C’est encore si mauvais que Swift ne veut même pas de Bieber dans son espace.

Justin Bieber, Kanye West, Kim Kardashian et Scooter Braun | Instagram

C’est ainsi que la querelle de Justin Bieber et Taylor Swift a commencé

Regarder la relation de va-et-vient de Gomez et Bieber, ainsi que l’infidélité admise du chanteur de «Baby», ne lui ont certainement pas gagné de faveur avec Swift. “Nous travaillions sur la façon d’être dans une relation, comment être nous-mêmes, qui nous étions, au milieu de personnes qui jugent notre relation à travers les médias”, a déclaré Bieber à propos de Gomez dans une interview en 2015 avec I-D Magazine. «Je pense que ça m’a vraiment dérangé aussi. Parce qu’alors, c’est comme la confiance et toutes ces autres choses qui commencent à vous embrouiller l’esprit. Vous êtes sur la route. Et il y a de belles femmes sur la route. Et vous avez juste des ennuis… “

Nous voulons tous que nos amis soient heureux, donc nous sommes sûrs que ça fait mal à la chanteuse de “The Man” de voir le chagrin de son amie.

Au cours de l’été 2019 – Swift a laissé entendre que le traitement de Giez par Bieber était l’une des raisons pour lesquelles il ne l’aimait pas. Elle s’est également opposée à ce qu’il se range publiquement aux côtés de Kim Kardashian et Kanye West à propos du scandale des appels téléphoniques enregistrés de 2016 qui a fait du chanteur de «ME!» Un menteur et un serpent.

Au cours de l’été, Swift a aimé un article sur Tumblr qui disait: «Nous n’avons pas eu à communiquer nos différences», vous avez trompé son meilleur ami, puis avez pris publiquement parti pour l’homme qui a fait du porno de vengeance contre elle si elle était censée vous inviter pour thé??? Fu * k outta here. “

La querelle de Taylor Swift et Justin Bieber s’est intensifiée à l’été 2019

À l’été 2019, Taylor Swift a accusé le manager de Bieber, Scooter Braun, de l’intimider et d’essayer de faire dérailler sa carrière après que Bruan ait acheté ses maîtres. Dans une lettre ouverte, la chanteuse a qualifié cela de «pire scénario» pour elle. Bieber a tenté de désamorcer la situation et de s’excuser pour son rôle dans les moqueries de Swift sur l’incident de Kimye. Il a dit,

Salut Taylor. Tout d’abord, je voudrais m’excuser d’avoir posté ce post Instagram blessant, à l’époque je pensais que c’était drôle mais en regardant en arrière c’était désagréable et insensible .. Je dois être honnête bien que ce soit ma légende et mon post que j’ai capturé du scooter et Kanye qui a dit “taylor swift what up” il n’avait rien à voir avec ça et ça ne faisait même pas partie de la conversation en réalité il était la personne qui m’a dit de ne pas plaisanter comme ça .. Scooter a le dos depuis les jours où vous me permettez gracieusement de vous ouvrir.

Swift ne l’avait pas.

Taylor Swift a fait expulser Justin Bieber d’une salle de sport

Les choses sont toujours super désordonnées entre ces deux-là. Récemment, Swift a loué un gymnase de Los Angeles pour un entraînement privé – ce qui signifie que tous les clients qui étaient là devaient partir à son arrivée pour sa session. L’un de ces clients était Bieber. Apparemment, le chanteur n’était pas content d’avoir ouvert la voie à la chanteuse.

“L’équipe de sécurité de Justin a été approchée et a demandé de partir, mais l’équipe de JB a tenu bon et a dit qu’il allait terminer son entraînement avant de décoller”, rapporte TMZ.

Ouf… heureusement, travailler donne des endorphines.