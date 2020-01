Taylor Swift admet qu’elle était «terrifiée» pour devenir politique après le contrecoup de Dixie Chicks

Taylor Swift est devenue célèbre dans les années 2000 en tant que chanteuse de musique country, et elle a rapidement gagné beaucoup de fans, en particulier parmi les jeunes.

Ces dernières années, Swift a utilisé son statut de célébrité pour influencer ses fans à s’impliquer davantage dans la politique. Cependant, elle n’avait pas l’habitude de s’aventurer sur ce territoire par le passé.

Swift a récemment cité ce qui est arrivé aux Dixie Chicks comme une raison pour laquelle il lui a fallu si longtemps pour partager ses pensées politiques avec le monde.

Qu’est-il arrivé aux Dixie Chicks?

Les Dixie Chicks sont un groupe de musique country qui est devenu très populaire dans les années 1990. Ils avaient plusieurs singles et albums qui étaient en tête des classements de la musique country, et le groupe a même obtenu un certain succès auprès des fans de musique pop.

Cependant, les choses ont changé en 2002 lorsque la chanteuse principale des Dixie Chicks, Natalie Maines, a annoncé lors d’un concert à Londres, en Angleterre, que le groupe n’était pas d’accord avec la décision du président George W. Bush d’envahir l’Irak.

“Juste pour que vous sachiez, nous sommes du bon côté avec vous tous”, a déclaré Maines. “Nous ne voulons pas de cette guerre, de cette violence, et nous avons honte que le président des États-Unis soit du Texas.”

Ils ont rapidement reçu beaucoup de réactions de la part des artistes country et des fans, ce qui a finalement conduit les Dixie Chicks à se détourner de l’industrie. Bien qu’ils aient continué à faire de la musique, leur carrière n’a jamais repris après cet incident.

Taylor Swift a admis que le contrecoup contre les Dixie Chicks l’avait «terrifiée»

Swift n’était qu’une enfant lorsque la controverse avec les Dixie Chicks est sortie, et cela l’a profondément affectée. S’adressant à Variety, Swift a partagé le fait d’être témoin de ce qui est arrivé aux Dixie Chicks, puis d’entendre comment les initiés de l’industrie en ont parlé lui ont fait peur d’être ouverte sur sa politique pendant la majeure partie de sa carrière.

“J’ai vu comment un commentaire a mis fin à un règne aussi puissant, et cela m’a terrifié”, a déclaré Swift. «Ces jours-ci, avec les médias sociaux, les gens peuvent être si fous de quelque chose un jour, puis oublier ce dont ils étaient fous quelques semaines plus tard. C’est un faux scandale. Mais ce qui est arrivé aux Dixie Chicks a été un véritable scandale. Je l’ai enregistré – que vous êtes toujours à un commentaire de pouvoir faire de la musique. “

Taylor Swift n’a plus peur de parler de politique ces jours-ci

J’écris ce billet sur les prochaines élections à mi-parcours du 6 novembre, dans lesquelles je voterai dans l’État du Tennessee. Dans le passé, j’ai hésité à exprimer publiquement mes opinions politiques, mais en raison de plusieurs événements dans ma vie et dans le monde au cours des deux dernières années, je ressens très différemment à ce sujet maintenant. J’ai toujours et je voterai toujours en fonction du candidat qui protégera et défendra les droits de l’homme que je crois que nous méritons tous dans ce pays. Je crois en la lutte pour les droits LGBTQ, et que toute forme de discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou le genre est FAUX. Je crois que le racisme systémique que nous voyons encore dans ce pays à l’égard des personnes de couleur est terrifiant, écœurant et répandu. Je ne peux pas voter pour quelqu’un qui ne voudra pas se battre pour la dignité de TOUS les Américains, quels que soient leur couleur de peau, leur sexe ou leur amour. La candidate au Sénat dans l’État du Tennessee est une femme nommée Marsha Blackburn. Autant que je l’ai fait par le passé et que je voudrais continuer à voter pour les femmes en poste, je ne peux pas soutenir Marsha Blackburn. Son record de vote au Congrès m’effraie et me terrifie. Elle a voté contre l’égalité de rémunération pour les femmes. Elle a voté contre la réautorisation de la loi sur la violence contre les femmes, qui tente de protéger les femmes contre la violence domestique, le harcèlement et le viol. Elle croit que les entreprises ont le droit de refuser le service aux couples homosexuels. Elle pense également qu’ils ne devraient pas avoir le droit de se marier. Ce ne sont pas des valeurs de MY Tennessee. Je voterai pour Phil Bredesen pour le Sénat et Jim Cooper pour la Chambre des représentants. Veuillez vous renseigner sur les candidats en lice dans votre état et voter en fonction de la personne qui représente le mieux vos valeurs. Pour beaucoup d’entre nous, il se peut que nous ne trouvions jamais un candidat ou un parti avec lequel nous soyons d’accord à 100% sur chaque question, mais nous devons quand même voter. Tant de personnes intelligentes, réfléchies et indépendantes ont eu 18 ans au cours des deux dernières années et ont maintenant le droit et le privilège de faire en sorte que leur vote compte. Mais vous devez d’abord vous inscrire, ce qui est rapide et facile à faire. Le 9 octobre est le DERNIER JOUR pour s’inscrire pour voter dans l’état du TN. Allez sur vote.org et vous trouverez toutes les informations. Bon vote!

Heureusement pour Swift, ses opinions politiques n’ont pas mis fin à sa carrière, d’autant plus qu’elle est devenue chanteuse pop et a rassemblé un grand nombre de fans partout dans le monde.

Elle a commencé à être ouverte sur la politique à la fin de 2018 lorsqu’elle a approuvé quelques candidats démocrates au Tennessee et a critiqué certains républicains.

«Je crois en la lutte pour les droits LGBTQ et en ce que toute forme de discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou le genre est FAUX», a écrit Swift sur les réseaux sociaux. «Je crois que le racisme systémique que nous voyons encore dans ce pays à l’égard des personnes de couleur est terrifiant, écœurant et répandu. Je ne peux pas voter pour quelqu’un qui ne voudra pas se battre pour la dignité de TOUS les Américains, quels que soient leur couleur de peau, leur sexe ou leur amour. »

Dans son entretien avec Variety, Swift a révélé que sa décision de commencer à défendre ses opinions politiques venait du fait qu’elle ne pouvait pas supporter de voir certains candidats se battre ouvertement pour la discrimination.

Swift a déclaré: «Nous sommes à un point où les droits de l’homme sont violés. Lorsque vous dites que certaines personnes peuvent être expulsées d’un restaurant en raison de qui elles aiment ou de la façon dont elles s’identifient, et ce sont de véritables politiques que certains politiciens soutiennent vocalement et qui les déguisent en valeurs familiales, c’est sinistre. “