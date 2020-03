Taylor Swift aide les fans à court d’argent

2020-03-26 09:30:07

Un certain nombre de fans de Taylor Swift en difficulté ont reçu 3000 $ du chanteur pour les aider à traverser les moments difficiles causés par la pandémie de coronavirus.

Taylor Swift a fait un don de 3 000 $ à des fans souffrant de difficultés financières en raison de la pandémie de coronavirus.

La chanteuse “ Regardez ce que vous m’avez fait ” a contacté plusieurs de ses partisans via un message privé leur demandant leurs coordonnées PayPal pour offrir les sommes après avoir lu sur leurs difficultés en ligne.

Samantha Jacobson avait écrit sur Tumblr qu’elle avait perdu sa “seule source de revenus” après la fermeture du bar à cocktails dans lequel elle travaillait à Disney World, en Floride, pendant un mois en raison de la pandémie, ce qui a incité Taylor à prendre contact et à proposer à l’aider à payer ses factures.

Samantha, 24 ans, a déclaré au magazine People: “J’étais sous le choc. J’étais juste sans voix. Je ne pouvais pas croire qu’une personne que j’avais admirée et aimée et respectée depuis si longtemps ait tendu la main avec une telle générosité.

“Tout va aller aux factures en ce moment. J’ai fait une demande de chômage et je cherche à décrocher un emploi temporaire, donc c’est vraiment utile en ce moment en période d’incertitude.”

Taylor a également vu la publication de Holly Turner sur Tumblr concernant ses inquiétudes quant à la nécessité de quitter New York en raison de la pandémie et son impact sur ses finances.Elle a été stupéfaite lorsque la chanteuse de 30 ans a “sauvé” sa situation.

Elle a dit à E! En ligne: “J’ai vu qu’elle venait juste de commencer à me suivre sur Tumblr, alors je sautais partout et criais à ce sujet, puis j’ai vu que le premier message sur Tumblr concernait le fait que j’avais des difficultés financières et j’ai pensé:” Il y a pas question qu’elle me suive à cause de ça.

“Puis j’ai commencé à perdre la raison encore plus … Je n’allais pas pouvoir rester dans mon appartement après mai, sans cela … J’ai travaillé toute ma vie pour pouvoir vivre à New York et je pensais que ça allait être pris, et elle l’a gardé pour moi. Donc, je suis tellement, tellement, tellement reconnaissant. ”

Un autre utilisateur de Twitter nommé India a tweeté que son nouvel emploi avait été “annulé pendant au moins six mois” et Taylor a proposé de lui donner de l’argent pour “aider à alléger la pression”, ce qui signifie que le loyer de la fan est sécurisé pour les prochains mois.

Elle a tweeté: “Je ne pourrai littéralement jamais la rembourser pour le simple geste – peu importe le montant réel qui est pour moi 3 mois de loyer.

“C’est un exemple merveilleusement humble de reconnaître que son petit changement peut vraiment avoir un impact sur quelqu’un d’autre. Je me sens vu. Merci, @ taylorswift13. (Sic)”

Mots clés: Taylor Swift

Retour au flux

.