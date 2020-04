Taylor Swift aide un magasin de disques à Nashville aux prises avec un coronavirus

2020-04-01 21:30:06

Taylor Swift a offert un “soulagement direct” pour un magasin de disques indépendant dans sa ville natale de Nashville, Tennessee, après qu’il ait été aux prises avec la pandémie de coronavirus.

La chanteuse de 30 ans a tendu la main pour offrir une aide financière à Grimey’s New & Preloved Music, après que le magasin a été durement touché par la pandémie de coronavirus, ce qui oblige de nombreuses entreprises à fermer ses portes tout en s’efforçant de continuer à payer le personnel.

Le magasin de disques a également été impliqué dans les tornades qui ont frappé Nashville et le centre du Tennessee plus tôt cette année, pour lesquelles Taylor a également fait des dons.

Le copropriétaire de Grimey, Doyle Davis, a confirmé que le hitmaker “ Look What You Made Me Do ” a donné au magasin suffisamment d’argent pour chacun de ses employés, ainsi que trois mois de soins de santé pour qu’ils puissent être vus par un professionnel de la santé. pendant la pandémie s’ils en ont besoin.

Doyle a déclaré au magazine Rolling Stone: “Nous avons été très surpris, et je dois dire étonnés, que Taylor Swift nous ait contactés par le biais de son publiciste pour offrir un soulagement pendant la pandémie de COVID-19. Je ne savais même pas que nous étions sur son radar, mais elle est vraiment intervenue pour aider après les récentes tornades qui ont frappé Nashville et le centre du Tennessee, et maintenant elle essaie d’aider une petite entreprise bien-aimée dans sa ville.

“Taylor a généreusement offert un soulagement direct à mon personnel et pour couvrir trois mois de nos frais de soins de santé pour notre régime d’assurance collective. C’est une affaire énorme pour nous, et maintenant j’ai une certaine tranquillité d’esprit lorsque nous demandons [Small Business Association] prêts pour payer le loyer, les vendeurs et autres dépenses. Cette aide de Mme Swift nous donne une chance réelle de revenir de l’autre côté. ”

Les propriétaires d’entreprise ont trouvé «totalement surréaliste» de recevoir le don de Taylor et sont «profondément reconnaissants» pour son aimable action.

L’acheteur Will Orman a ajouté: “C’est incroyablement réconfortant et totalement surréaliste que Taylor Swift nous propose de nous aider de manière si significative. Avec autant d’incertitude sur ce qui nous attend, nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir espérer revenir le magasin et continuer à partager de la musique et à se connecter avec notre communauté, grâce au généreux soutien de Taylor. ”

La nouvelle survient quelques jours seulement après que Taylor a révélé avoir envoyé de l’argent à ses fans à court d’argent qui ont perdu leur emploi à cause du coronavirus.

