Taylor Swift aurait abandonné les performances des Grammys

Mauvaise nouvelle pour Taylor Swift fans – on dirait que la pop star a annulé sa performance surprise au dimanche soir Grammy Awards.

Selon Variété, la pop star n’assistera pas au spectacle malgré trois nominations. Swift est en lice pour la chanson de l’année (“Lover”), le meilleur album vocal pop (“Lover”) et la meilleure performance solo pop (“You Need to Calm Down”).

Cependant, des sources ont déclaré que Variety Swift n’avait jamais été “officiellement confirmée”, mais il y avait de l’espoir qu’elle ferait une apparition et interpréterait peut-être son hymne féministe, “The Man”. (Un représentant des Grammy Awards n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été contacté par TooFab.)

Une performance de la chanson serait particulièrement opportune, car la sortie annoncée du chanteur intervient au milieu du scandale en cours à la Recording Academy, impliquant des allégations de sexisme et de discrimination de la part de PDG évincée Deborah Dugan. Le 17 janvier, Dugan, la première femme à occuper le poste de présidente-directrice générale de la Recording Academy en 63 ans, a été placée en “congé administratif” à la suite d’une allégation de “faute”.

Bien qu’il ne soit pas confirmé si l’annulation de Swift était due au scandale de la Recording Academy, Variety a rapporté que Swift – qui avait assisté à la première de son Netflix documentaire “Miss Americana” à Festival du film de Sundance Jeudi soir – avait à l’origine un vol “prévu” au départ de Park City, ce qui a alimenté les informations selon lesquelles elle était nécessaire à Los Angeles pour les Grammys. Cependant, c’était avant que la situation de Dugan ne dégénère.

Malgré l’absence de Swift, les Grammy Awards 2020 se dérouleront comme prévu. La cérémonie de cette année, qui sera à nouveau organisée par Alicia Keys, comprendra des performances de Ariana Grande, Billie Eilish, Jonas Brothers, et Aerosmith et plus. Demi Lovato sera également prendre la scène pour interpréter son nouveau single, “Anyone”, qu’elle a enregistré avant sa surdose de drogue en 2018.

Les 62e Grammy Awards seront diffusés dimanche soir à 20h. ET sur CBS.

