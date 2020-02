Taylor Swift devient l’homme et traîne le scooter Braun dans une nouvelle vidéo

Taylor Swift non seulement chante “The Man” dans son nouveau clip pour son single, elle devient tout de suite lui.

La chanteuse a écrit, réalisé et joué dans le visuel pour sa chanson sur le double standard entre hommes et femmes dans l’industrie du divertissement, tout en faisant des références voilées à sa querelle très publique avec les deux Scooter braun et Scott Borchetta, après que Braun ait acheté les maîtres de Swift à la Big Machine de Botchetta.

Enfilant des prothèses, une fausse barbe et des cheveux bruns foncés, la vidéo voit Taylor devenir “Tyler Swift”, un gars puissant qui transpire dans le métro, urine en public et fait des voyages exotiques avec des modèles en bikini.

Appelant son drame Scooter-Scott, une scène voit “Tyler” debout devant un mur couvert de graffitis listant les noms des albums de Taylor. Un panneau sur le mur indique “Missing: If Found Return to Taylor Swift”, tandis qu’un autre a l’image d’un scooter avec une ligne rouge à travers.

Pas de scooters, vous comprenez?

La vidéo se termine avec Tyler en train de tourner son propre clip, réalisé par Taylor, qui lui donne le seul conseil que les femmes en ont marre d’entendre: “Pourriez-vous essayer d’être plus sexy, peut-être plus sympathique cette fois?”

Nous entendons brièvement la voix de Tyler, qui a été fournie par Dwayne The Rock Johnson.

La vidéo comprend également des camées du père de Taylor, qui joue une arbitre de tennis, et de Tik Tokker Loren Gray.