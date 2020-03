Taylor Swift dissipe les rumeurs d’une querelle avec Ariana Grande avant la Journée internationale de la femme 2020

Les querelles de pop star font ressortir certains des potins les plus en vogue sur Internet. Mais soyons réels – la plupart du temps, ils sont exagérés. Taylor Swift en a eu sa juste part, mais même son bœuf de longue date avec Katy Perry semble être terminé. Quant à son statut avec un autre des plus grands noms du jeu, Ariana Grande, voici ce que nous savons.

Taylor Swift et Ariana Grande s’entendent par le passé

Taylor Swift et Ariana Grande au défilé de mode Victoria’s Secret le 2 décembre 2014 à Londres, en Angleterre. | Karwai Tang / WireImage

Grande et Swift ne sont pas connus pour être des ennemis. Ils n’ont tout simplement pas passé beaucoup de temps ensemble. En plus de se produire au défilé de mode Victoria’s Secret 2014 et de quelques run-ins dispersés lors de défilés, ils ne semblent tout simplement pas fonctionner dans les mêmes cercles. Et il n’y a rien de mal à cela.

Mais les deux ont été gentils l’un envers l’autre en ligne. En 2015, Grande a tweeté sur les doubles standards sexistes et sur la façon dont elle souhaite que les médias se concentrent davantage sur sa musique que sur sa vie amoureuse. Swift était définitivement à bord avec ce message, comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont entendu ses chansons “Blank Space” et “The Man”.

Grande a même plaisanté à propos de rejoindre son «équipe de filles»

En parlant d’autonomisation des femmes, pendant des années, Swift s’est entourée d’un groupe de femmes qui est devenu connu comme son «escouade de filles». Composé de mannequins comme Karlie Kloss et Cara Delevingne, ainsi que d’autres chanteurs comme l’amie de longue date Selena Gomez, il est rapidement devenu un sujet de conversation populaire dans l’industrie de la musique.

En 2016, Grande a été interrogée dans une interview si elle voulait faire partie de “l’équipe”. Elle a dit que «ce serait tellement fou», ajoutant: «Toutes ces filles sont vraiment sympas. Je serais tellement déprimé. ” Nous pouvons donc supposer, à ce stade, que même si Grande n’est jamais devenue membre, elle et Swift étaient en bons termes.

Grande a-t-elle appelé Swift pour ne pas parler de politique?

La relation entre Grande et Swift est restée positive tout au long de 2017, lorsque Swift était parmi ceux qui ont tendu un message aimable après l’attentat à la bombe de Manchester Arena lors du concert de Grande en mai 2017. Cependant, en 2018, l’artiste Thank U, Next aurait appelé Swift, si par inadvertance.

Dans une couverture d’Elle, l’écrivain appelle la réticence de Swift à parler de politique par rapport à Grande, qui a dit: «Tout le monde ne sera pas d’accord avec vous, mais cela ne signifie pas que je vais juste me taire et chanter Mes chansons.” Pour sa part, Swift a depuis abordé son silence pendant cette période, et a soutenu des candidats démocrates et s’est prononcée sur des questions spécifiques au cours des deux dernières années.

Swift est en conflit avec le manager de Grande

Pour mémoire, nous ne pensons pas que Grande l’ait nécessairement pour Swift, ou vice versa. Cependant, en 2019, les choses ont tourné et les Swifties ont estimé que Grande était celle qui restait silencieuse sur une question importante. Plus précisément, celui des enregistrements maîtres de Swift.

La querelle de Swift avec Scooter Braun a été bien documentée, il n’est donc pas nécessaire de la ressasser, au-delà de déclarer qu’il est le manager de la Grande. Certains pensaient que Grande aurait dû utiliser sa position de cliente de Braun et de femme dans la musique pour défendre Swift alors qu’elle demandait de racheter ses maîtres. Mais Grande n’a pas sonné.

Elle a partagé un message positif en 2020

Malgré le manque de soutien de Grande sur cette question, Swift ne semble pas avoir de mauvaise volonté envers elle. Le 5 mars 2020, Spotify a dévoilé les artistes féminines les plus diffusées sur sa plateforme. Et Swift, qui était n ° 2 sur la liste, a partagé le top cinq dans son histoire Instagram, en écrivant: «J’adore ces dames !!!»

Billie Eilish, avec qui Swift a partagé un moment aux Billboard Women in Music Awards 2019, est n ° 1, tandis que Grande arrive au n ° 3. Les deux dernières machines à sous sont occupées par Halsey et Camila Cabello, respectivement. Et nous savons ce que Swift pense d’eux, car elle les a amenés sur scène lors de sa performance AMA 2019. Compte tenu des preuves, nous pensons que Grande et Swift sont très bien.