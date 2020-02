Taylor Swift et Joe Alwyn sont-ils engagés? La preuve qui a convaincu les fans

Le nouveau documentaire de Taylor Swift, Miss Americana, a frappé Netflix et certains théâtres aujourd’hui et les fans sont impatients de voir Swift sous un nouveau jour. Le film, qui couvre une myriade de sujets, a été présenté en avant-première au Sundance Film Festival le 23 janvier 2020, mais maintenant le monde dominant y a également accès. Bien sûr, de nombreuses Swifties ont déjà réussi à voir le film et en analysent maintenant chaque partie. De la politique à la façon dont Swift a été perçu dans les médias, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Mais ce dont la plupart des fans parlent après avoir vu le film, c’est la relation de Swift avec l’acteur, Joe Alwyn.

Sur sa page Instagram le 31 janvier 2020, Swift a partagé son enthousiasme pour les fans de voir le documentaire. En tant que personne devenue de plus en plus privée au cours des dernières années, mettre une grande partie de sa vie personnelle à la disposition des fans et des critiques à analyser et à critiquer était un peu intimidante pour elle. “Alors c’est enfin sorti! #MissAmericana est sur @netflixfilm et je suis vraiment ravi que vous le voyiez. Je tiens à remercier @lanawilson pour sa curiosité sans fin et pour avoir voulu faire ce film. C’est assez fou de partager autant de ma vie parce que c’est assez effrayant d’être vulnérable! (euphémisme du siècle) Mais je suis aussi très reconnaissant envers les critiques et les journalistes qui ont si attentivement regardé et réfléchi sur le film, 🙏🌯🐱🎒🎶 », a partagé la trentenaire.

La chanteuse et son petit ami sont incroyablement serrés

Une chose dans laquelle le documentaire n’a pas plongé trop profondément est la relation de Swift avec Alwyn. Le couple a été franc sur le fait qu’il n’a aucune intention de faire connaître une partie de sa relation. En règle générale, les deux ont réussi à écraser efficacement toutes les questions sur l’autre. Swift a même partagé que sa relation n’était “pas à discuter”. Cependant, elle en discute un peu dans le film en faisant une référence timide. En discutant de l’année où elle s’est cachée aux yeux du public (lorsqu’elle se serait cachée avec Alywn à Londres pendant de longues périodes), elle a partagé qu’elle avait trouvé de la joie avec elle-même, sa vie et son partenaire.

Swift suscite des rumeurs de fiançailles après avoir arboré une bague en diamant géante

«Même si c’était vraiment horrible, j’étais heureux. Mais je n’étais pas content de la façon dont j’ai été formé pour être heureux. C’était le bonheur sans l’apport de personne. Nous étions juste… heureux », a partagé la chanteuse« All Too Well ». Et ce bonheur pourrait avoir poussé la relation de Swift au niveau supérieur, car une partie du documentaire laisse entendre que Swift pourrait juste être engagé avec Alwyn. Au cours de la scène où Swift parle de rompre enfin son silence sur la politique et de déclarer «Je veux être du bon côté de l’histoire», elle lève la main pour souligner son point. Les fans de Hawk-eye ont rapidement repéré la bague en diamant massive qu’elle portait à son annulaire gauche.

L’actrice des chats a-t-elle laissé des indices dans Lover

Bien sûr, le documentaire n’est pas la première fois que Swift a déclenché des rumeurs de fiançailles. Après avoir libéré Lover, Swifties a noté que Swift avait fait plusieurs signes de tête pour les fiançailles et le mariage. Dans sa chanson «Paper Rings», elle déclare «J’aime les choses brillantes, mais je t’épouserais avec des bagues en papier», ce qui peut avoir laissé entendre qu’Alwyn avait déjà posé la question avec la bague susmentionnée. De plus, dans la chanson titre “Lover”, elle met une touche aux vœux de mariage classiques avec ses paroles. «Mesdames et messieurs, veuillez vous lever? Avec chaque cicatrice de corde de guitare sur ma main, je prends cette force magnétique d’un homme pour être mon amant », dit-elle.

Swift est fiancé à Joe Alwyn

Bien sûr, Swift pourrait simplement porter une bague pour le plaisir. Mais, en tant que personne qui a ouvertement admis tirer de sa vie personnelle et de ses expériences pour l’écriture de chansons, nous n’excluons certainement pas un engagement, ni même un mariage secret. Mais, avec l’engagement de Swift et Alwyn envers le secret, même s’ils sont engagés, il est peu probable que nous en entendions parler de sitôt.