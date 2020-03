Taylor Swift exhorte les fans à prendre au sérieux le coronavirus

2020-03-16 09:30:07

Taylor Swift est “inquiète” que ses fans fassent encore la fête au milieu de la pandémie de coronavirus et les a exhortés à faire des “sacrifices sociaux”.

La chanteuse “ You Need to Calm Down ” a exhorté ses abonnés Instagram à rester le plus loin possible des rassemblements de masse afin de prévenir la propagation de la maladie respiratoire, même s’ils se sentent bien en eux-mêmes.

Elle a écrit sur ses histoires Instagram: “Je vous suis en ligne et je vous aime tellement et je dois exprimer mon inquiétude que les choses ne soient pas prises assez au sérieux en ce moment.

“Je vois beaucoup de rencontres, de blocages et de fêtes toujours en cours.

«C’est le moment d’annuler les plans, d’isoler vraiment autant que vous le pouvez, et ne présumez pas que parce que vous ne vous sentez pas malade, vous ne transmettez probablement rien à une personne âgée ou vulnérable.

Le chanteur de 30 ans – qui sort avec l’acteur Joe Alwyn – a admis que le climat actuel est une “période vraiment effrayante”, mais a souligné l’importance des “sacrifices sociaux”.

Elle a ajouté: “C’est une période vraiment effrayante mais nous devons faire des sacrifices sociaux dès maintenant.”

Les commentaires de Taylor font écho à des sentiments similaires exprimés par Ariana Grande au cours du week-end.

La hitmaker des «7 Rings» a exhorté sa jeune base de fans à changer son état d’esprit «nous serons bien».

Elle a tweeté: “Je comprends que c’est ce que vous avez ressenti il ​​y a des semaines, mais veuillez lire ce qui se passe. Ne fermez pas les yeux.

“La mentalité” nous irons bien parce que nous sommes jeunes “met en danger les personnes qui ne sont pas jeunes et / ou en bonne santé. Vous avez l’air stupide et privilégié et vous devez vous soucier davantage des autres. Comme maintenant.” comme votre cours de yoga hip hop peut f *** ing attendre je promets (sic) ”

La pop star de 26 ans a ensuite présenté ses excuses à toute personne qu’elle pourrait avoir manqué de respect et qui doit encore aller travailler, malgré le président américain Donald Trump déclarant l’état d’urgence national en réponse à l’épidémie, et a insisté pour dire qu’elle “soutenait entièrement” leur frustration “.

Elle a poursuivi: “Eh bien, certains d’entre nous doivent travailler!” je comprends et soutiens entièrement votre frustration. Je ne veux pas manquer de respect à quiconque n’a pas le privilège d’annuler un travail ou de pouvoir se retirer de son travail. mais il s’agit d’une urgence nationale et d’une pandémie de proportion mondiale. (sic) “

