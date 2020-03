Taylor Swift fait un don de 1 million de dollars pour soulager la tornade au Tennessee

2020-03-06 02:30:05

Taylor Swift a fait don d’un million de dollars au Middle Tennessee Emergency Response Fund au milieu de la tornade dévastatrice qui a ravagé la région cette semaine.

La chanteuse de 30 ans – qui a déménagé au Tennessee lorsqu’elle était enfant et considère l’État comme son domicile – a fait don de la somme énorme pour aider les personnes touchées par la tornade qui a balayé Nashville et le Middle Tennessee mardi (03.03.20) .

Écrivant sur son histoire Instagram, Taylor a déclaré: “Nashville est ma maison et le fait que tant de gens ont perdu leur maison et bien plus encore au Middle Tennessee est dévastateur pour moi.

“J’ai fait un don au Fonds d’intervention d’urgence du Middle Tennessee. Si vous souhaitez faire de même, balayez vers le haut.”

Le chanteur de «Man» a inclus un lien vers la Community Foundation of Middle Tennessee, qui a créé le Emergency Response Fund.

Et tandis que Taylor n’a pas précisé le montant qu’elle a donné sur son message sur les réseaux sociaux, son porte-parole Tree Paine a déclaré à USA Today qu’elle avait fait un don de 1 million de dollars.

Selon la fondation, les subventions du fonds iront aux organisations à but non lucratif aidant les victimes de la tempête avec des services pour les besoins immédiats et à long terme.

La fondation a déclaré dans un communiqué: “Notre travail aide les organisations à but non lucratif à se concentrer sur la fourniture de services vitaux pendant que nous” connectons la générosité au besoin “et notre communauté se propose de reconstruire des vies.”

Alors qu’Ellen Lehman, présidente de la Community Foundation of Middle Tennessee, a déclaré: “Nous savons que lorsque des catastrophes surviennent, il n’y a pas de solution miracle. Nous devons soutenir les communautés touchées et les organisations à but non lucratif sur le terrain pour aider les victimes et répondre à leurs besoins.”

Pendant ce temps, la donation de Taylor intervient après qu’elle soit déjà allée sur Twitter pour envoyer “son amour et ses prières” aux personnes impliquées dans la tornade, qui a coûté la vie à 24 personnes.

Elle a écrit: “Mon cœur est avec tous ceux du Tennessee qui ont été affectés par les tornades. Je vous envoie mon amour et mes prières.”

