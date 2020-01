Taylor Swift n’est plus «muselée»

2020-01-22 20:30:16

Taylor Swift se sent bien de «ne plus se sentir muselé» et ne «lutte plus pour le respect des gens».

La hitmaker ‘Lover’ est beaucoup plus franc ces derniers temps, y compris sur ses propres convictions politiques ainsi que son désaccord avec Scooter Braun sur les enregistrements maîtres de ses six premiers albums, et elle se sent tellement mieux maintenant qu’elle ne “se bat plus” pour le respect des gens “et en se concentrant sur son propre bonheur.

Racontant la bande-annonce de son prochain documentaire sur Netflix, “Miss Americana”, elle a déclaré: “Tout au long de ma carrière, les dirigeants de labels diront simplement:” Une jolie fille ne force pas leurs opinions sur les gens, une jolie fille sourit et salue et dit: Merci.’ Je suis devenu la personne que tout le monde voulait que je sois. Personne ne m’a vu physiquement pendant un an, et c’est ce que je pensais qu’ils voulaient. J’ai dû déconstruire tout un système de croyances. Jeter et rejeter. Cela m’a réveillé de constamment me sentir comme si je me battais pour le respect des gens. C’était du bonheur sans la participation de personne d’autre. Je veux le faire. Je dois le faire pour être du bon côté de l’histoire. C’est vraiment génial. Je me sens vraiment bien ne me sentant plus muselé. Et c’était ma faute. Il n’y a rien de mieux que ce moment. ”

Pendant ce temps, la chanteuse de 30 ans s’était déjà ouverte sur la politique et sur la façon dont elle pensait que les gens ne voulaient pas d’elle ce qu’elle avait à dire quand elle était plus jeune.

Elle a dit: “Chaque fois que je ne parlais pas de politique en tant que jeune, j’étais applaudi pour cela. C’était sauvage. J’ai dit: ‘Je suis une fille de 22 ans – les gens ne veulent pas écoutez ce que j’ai à dire sur la politique. Et les gens se disaient simplement: “Ouaishhhh!” ”

Le documentaire Netflix de Taylor, “ Miss Americana ”, sort le 31 janvier.

