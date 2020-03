Taylor Swift pourrait recevoir un Oscar l’année prochaine

Taylor Swift est l’un des artistes pop les plus titrés au monde. Ses racines country agrémentées d’ondes de musique pop lui permettent de séduire un public massif en continu.

Cette année, Swift a sorti un documentaire, Miss Americana, détaillant l’expérience qu’elle avait eue en créant l’album Lover. La pop star n’a pas été récompensée par le passé, mais les fans espèrent que son documentaire la rendra digne d’un Oscar.

Documentaire «Miss Americana»

Plus tôt en 2020, Netflix a publié le documentaire de Miss Americana. Le film avait déjà été présenté en avant-première à Sundance, mais il est rapidement devenu un incontournable pour les fans de Swift.

Miss Americana donne aux Swifties un aperçu de la façon dont la chanteuse country devenue pop a créé son dernier album, Lover. Il explore également comment Swift a gagné le courage de parler de la maladie de sa mère et sa décision de faire entendre davantage sa position politique. Miss Americana a également présenté au monde une nouvelle chanson, “Only The Young”.

La chanson de Taylor Swift est éligible à un Oscar

Miss Americana était disponible en streaming sur Netflix, mais le film a également fait ses débuts dans certains cinémas pendant une courte période. Selon Forbes, cela devrait rendre le documentaire éligible à un Oscar.

Il est probable que Miss Americana sera présentée pour le meilleur long métrage documentaire ainsi que pour la meilleure chanson originale. Étant donné que Sir Elton John a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour “(I Gonna) Love Me Again” cette année, Swift semble être un compétiteur plus digne de la chanson verticale que le prix du documentaire.

«Only The Young» a été utilisé spécifiquement pour le documentaire, une condition pour être nominé pour un prix de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Les autres éléments indispensables à l’admissibilité comprennent que la chanson doit être utilisée dans le «corps du film» et qu’elle doit «présenter de la musique et des paroles». Juste avant la fin du film, Swift nous présente la chanson contenant à la fois de la musique originale et des paroles.

Les remises de prix précédentes de Taylor Swift

Si Miss Americana ne reçoit pas de nomination, ce ne serait pas la première fois que Swift se voit refuser la reconnaissance. Malgré le succès attendu de l’album Swift’s Lover, le chanteur «You Need to Calm Down» a été snobé par les Grammys 2020, ayant été exclu des catégories les plus convoitées de la musique, notamment Album de l’année et Disque de l’année.

Swift a également été nominée pour la chanson de l’année pour “Lover”, meilleure performance pop solo pour “You Need to Calm Down” et meilleur album vocal pop pour Lover, mais elle n’a remporté aucune de ces catégories. Le manque d’apparence de Swift aux Grammy Awards 2020 a soulevé certaines spéculations, mais elle s’est ensuite concentrée sur les cinq American Music Awards pour lesquels elle a été nominée.

Swift ajoutera-t-elle «Oscar gagnant» à sa liste de réalisations? S’il n’est pas courant qu’une chanson originale utilisée dans un documentaire soit nominée pour un Oscar, c’est certainement une possibilité!

Les fans de Swift devront attendre les Oscars 2021 pour savoir si Miss Americana remporte un Oscar.