Taylor Swift répond aux excuses de Nikki Glaser pour la honte corporelle

Taylor Swift envoie un “gros câlin” à Nikki Glaser après que le comédien s’est excusé pour avoir fait honte au corps du chanteur dans une vieille interview.

Vendredi, Glaser est allée sur Instagram pour partager ses regrets sur les commentaires qu’elle a faits sur l’apparence de Swift. Les remarques, qui comprenaient la star de Comedy Central appelant Swift et ses amis “trop ​​maigres”, sont présentées dans la nouvelle star de la pop star Netflix documentaire, “Miss Americana”.

Et les excuses sincères de Glaser ne sont pas passées inaperçues auprès de Swift. “Wow. J’apprécie tellement cela et l’un des thèmes majeurs du doc ​​est que nous avons la capacité de changer nos opinions au fil du temps, de grandir, d’apprendre à nous connaître”, “le chanteur” Lover ” a écrit. «Je suis vraiment désolé d’entendre que vous avez lutté avec certaines des mêmes choses avec lesquelles j’ai lutté. Envoi d’un gros câlin.

J’adore @taylorswift. Malheureusement, je suis en vedette dans son nouveau documentaire dans le cadre d’un montage d’asshats disant des choses méchantes à son sujet, qui est utilisé pour expliquer pourquoi elle a ressenti le besoin d’échapper aux projecteurs pendant un an. C’est incroyablement ironique parce que quiconque me connaît sait que je suis obsédé par elle et sa musique. Je me suis entendu pour la première fois dans la bande-annonce la semaine dernière alors que je le regardais seul au lit (dès qu’il est sorti, j’étais tellement excité!) Et j’ai été horrifié d’entendre ma propre voix. La morsure sonore provenait d’une interview que j’ai faite il y a 5 ans et je dis dans un TEL ton de merde, “elle est trop maigre; ça me dérange … tous ses amis modèles, et c’est comme, cmon! “😣 Cette citation devrait être utilisée comme exemple de” projection “dans les manuels PSYCH101. Si vous connaissez bien mon «travail», vous savez que je parle ouvertement de la lutte contre une sorte de trouble de l’alimentation depuis 17 ans. J’étais probablement «grosse» ce jour-là et j’étais jalouse. De plus, j’ai eu des gens qui disaient la même chose à propos de moi étant trop maigre avant et je sais à quel point c’est terrible d’entendre ça quand on a du mal. Et je n’ai été gêné que par ses amis modèles parce que j’aimerais être son ami et je ne suis pas un modèle. Je n’ai vraiment pas besoin de poster ceci à part m’excuser auprès de quelqu’un qui compte tellement pour moi. Je n’ai reçu que quelques menaces de mort de la part de fans inconditionnels de Swift, ce que je reçois totalement. Donc, même si je vais envisager de “mourir dans un trou, connard”, j’espère juste que cela lui arrivera, elle sait que je suis désolé pour la douleur que je lui ai causée et que j’aimerais être son amie un jour (quand je commence à modeler) et lui dire combien sa musique a influencé ma vie et ma comédie. En fait, sa chanson “The Man” est l’inspiration pour ma nouvelle heure de matériel et je présente la chanson est plusieurs itérations au cours de ma tournée actuelle. Je t’aime Tay, et j’ai hâte de regarder 99,97% de ton nouveau doc ​​#missamericana ❤️🆖

La réponse de Swift est venue après que Glaser a écrit de longues excuses au chanteur “You Need to Calm Down” plus tôt dans la journée.

Sous-titrant une photo d’elle-même dans un t-shirt Swift, Glaser a commencé: “J’adore @taylorswift. Malheureusement, je suis présentée dans son nouveau documentaire dans le cadre d’un montage d’âne qui dit des choses méchantes à son sujet, qui est utilisé pour expliquer pourquoi elle ressenti le besoin d’échapper aux projecteurs pendant un an. C’est incroyablement ironique parce que quiconque me connaît sait que je suis obsédé par elle et sa musique. “

“Je me suis entendue pour la première fois dans la bande-annonce la semaine dernière alors que je la regardais seule au lit (dès qu’elle est sortie, j’étais tellement excitée!) Et j’ai été horrifiée d’entendre ma propre voix”, a-t-elle poursuivi. “La morsure sonore provenait d’une interview que j’ai faite il y a 5 ans et je dis dans un TEL ton merdique, ‘elle est trop maigre; ça me dérange … tous ses amis modèles, et c’est comme, cmon!’ “Cette citation doit être utilisée comme exemple de” projection “dans les manuels PSYCH101.”

Glaser a poursuivi en disant qu’elle a été ouverte avec ses batailles avec un trouble de l’alimentation, une lutte que Swift a récemment révélé qu’elle avait également souffert du passé.

“Si vous êtes familier avec mon” travail “, vous savez que je parle ouvertement de la lutte contre une sorte de trouble de l’alimentation depuis 17 ans”, a déclaré Glaser à propos de ses commentaires. “J’étais probablement” en train de me sentir grosse “ce jour-là et j’étais jalouse. De plus, j’ai eu des gens qui disaient la même merde que j’étais trop maigre avant et je sais à quel point c’est terrible d’entendre ça quand on se débat. Et je n’étais dérangé par ses amis modèles parce que j’aimerais être son ami et je ne suis pas un modèle. “

“Je n’ai vraiment pas besoin de poster ceci à part m’excuser auprès de quelqu’un qui compte tellement pour moi”, a-t-elle poursuivi. “Je n’ai reçu que quelques menaces de mort de la part de fans inconditionnels de Swift, ce qui en tant que moi-même, je l’obtiens totalement. la rejoint pour qu’elle sache que je suis désolée pour la douleur que je lui ai causée et que j’aimerais être son amie un jour (quand je commence à modeler) et lui dire à quel point sa musique a influencé ma vie et ma comédie. “

Glaser a ajouté: “En fait, sa chanson ‘The Man’ est l’inspiration pour ma nouvelle heure de matériel et je présente la chanson est plusieurs itérations au cours de ma tournée actuelle. Je t’aime Tay, et j’ai hâte de regarder 99,97% de votre nouveau doc ​​#missamericana ❤️🆖 “

Le documentaire de Swift, présenté en première au Sundance Film Festival 2020, est maintenant disponible.

