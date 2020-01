Taylor Swift révèle la lutte contre les troubles alimentaires dans un documentaire sur Netflix

Taylor Swift dévoile tout dans son prochain documentaire Netflix, révélant même sa lutte passée avec les troubles de l’alimentation et l’image corporelle.

Dans “Taylor Swift: Miss Americana”, qui a fait ses débuts Jeudi au Festival du film de Sundance 2020, la pop star de 30 ans a parlé de sa relation “malsaine” avec la nourriture, qui, selon elle, provenait de la nature intrusive des paparazzis et de l’examen constant du public de son apparence physique.

“Ce n’est pas bon pour moi de voir des photos de moi tous les jours”, a déclaré Swift, expliquant qu’elle verrait “une photo de moi où j’avais l’air que mon ventre était trop gros, ou … quelqu’un a dit que j’avais l’air enceinte.” ..et ça va juste me pousser à mourir de faim un peu, juste arrêter de manger. “

La famine et la perte de poids ont commencé à affecter la capacité de la chanteuse à jouer pendant sa tournée “1989”, car elle a dit qu’elle “pensait que je devais me sentir comme si j’allais m’évanouir à la fin du spectacle, ou au milieu de celui-ci. “

Si quelqu’un exprimait son inquiétude à propos de sa frêle silhouette à double zéro, elle dirait: “De quoi parlez-vous? Bien sûr, je mange … je fais beaucoup d’exercice.” Elle a admis qu’elle “faisait beaucoup d’exercice, mais je ne mangeais pas”.

“Si vous êtes assez mince, vous n’avez pas ce cul que tout le monde veut, mais si vous avez assez de poids sur vous pour avoir un cul, votre ventre n’est pas assez plat”, a-t-elle déclaré dans le film. “Tout est juste impossible à faire.” Alors qu’elle prenait conscience de l’impossible standard de beauté qui lui était imposé, ainsi qu’à d’autres femmes, elle a dit que cela l’avait amenée à “entrer dans une véritable spirale de honte et de haine”.

Maintenant, le chanteur a réconcilié “le fait que je sois une taille 6 au lieu d’une taille double-zéro”, notant que ce sentiment de paix est venu avec la réalisation que “si vous mangez de la nourriture, avez de l’énergie, devenez plus fort, vous pouvez le faire tous ces spectacles et ne se sentent pas [enervated]. “

Swift a parlé de sa décision d’inclure ses difficultés alimentaires dans son documentaire lors d’une récente interview avec Variété, en disant à la publication: “Je ne savais pas si j’allais me sentir à l’aise de parler de l’image corporelle et de parler de ce que j’ai vécu en termes de malsain qui a été pour moi – ma relation avec la nourriture et tout cela au fil des ans. “

“Mais la façon dont Lana (Wilson, la réalisatrice du film) raconte l’histoire, ça a vraiment du sens”, a-t-elle ajouté. “Je ne suis pas aussi éloquent que je devrais être sur ce sujet, car il y a tellement de gens qui pourraient en parler mieux. Mais tout ce que je sais, c’est ma propre expérience. Et ma relation avec la nourriture était exactement la même psychologie que J’ai appliqué à tout le reste de ma vie: si on me donnait une tape sur la tête, je l’enregistrais aussi bien. Si je recevais une punition, je l’enregistrais aussi mal. “

La superstar a ensuite rappelé un moment charnière dans sa bataille avec l’image de soi qu’elle a vécu il y a plus d’une décennie.

“Je me souviens comment, quand j’avais 18 ans, c’était la première fois que je faisais la couverture d’un magazine”, a-t-elle expliqué. “Et le titre était comme” Enceinte à 18 ans? ” Et c’est parce que j’avais porté quelque chose qui faisait que mon bas-ventre ne semblait pas plat. Je l’ai donc enregistré comme punition. Et puis j’allais dans une séance photo et j’étais dans le vestiaire et quelqu’un qui travaillait dans un magazine le faisait dites: “Oh, wow, c’est tellement incroyable que vous pouvez vous adapter à la taille des échantillons. Habituellement, nous devons apporter des modifications aux robes, mais nous pouvons les retirer tout de suite de la piste et les mettre sur vous!” Et j’ai regardé cela comme une tape dans la tête. Vous enregistrez cela suffisamment de fois, et vous commencez tout juste à vous adapter à la louange et à la punition, y compris votre propre corps. “

Elle a ajouté: “Je pense que je n’ai jamais vraiment voulu en parler avant, et je suis assez mal à l’aise d’en parler maintenant. Mais dans le contexte de toutes les autres choses que je faisais ou ne faisais pas dans ma vie, je pense Ca a du sens [to have it in the film]. “

Selon un communiqué de presse, le documentaire de Swift est un “regard brut et émotionnellement révélateur” sur la chanteuse “au cours d’une période de transformation de sa vie alors qu’elle apprend à embrasser son rôle non seulement en tant qu’auteur-compositeur et interprète, mais en tant que femme exploitant pleinement puissance de sa voix. “

“Taylor Swift: Miss Americana” sort le 31 janvier sur Netflix.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’un trouble de l’alimentation, demandez de l’aide en appelant la National Eating Disorders Association (NEDA) au 1-800-931-2237 ou allez à NationalEatingDisorders.org.

