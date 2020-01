Taylor Swift révèle qu’elle n’est pas prête à franchir la prochaine étape de sa relation, malgré le “ bonheur ” avec Joe Alwyn

Taylor Swift a définitivement tout pour plaire. Une carrière musicale en plein essor, des amis et une famille de soutien, deux des chats les plus adorables et même un petit ami aimant dont elle est heureuse.

Bien qu’elle soit assez contente de la vie en ce moment, beaucoup de gens se sont demandé quand la chanteuse allait enfin s’installer, surtout maintenant qu’elle est la grande 3-0.

Taylor Swift | Images de Mat Hayward / GC

Bien qu’on lui ait posé cette question à plusieurs reprises dans le passé, Swift a fait une rare déclaration sur la prochaine étape importante de son tout nouveau documentaire Netflix, Miss Americana.

Swift admet que sa vie est tout simplement trop mouvementée en ce moment

Beaucoup de gens pourraient avoir hâte de s’installer avec leurs proches et d’avoir des enfants, mais pas Swift.

Alors que la chanteuse a fermé les questions sur le mariage et les enfants dans le passé, elle a récemment expliqué pourquoi elle ne s’était pas encore installée.

Dans un clip de son documentaire Netflix, Swift explique que les prochaines années de sa vie sont déjà planifiées et que devenir mère et épouse en ce moment ne serait tout simplement pas idéal.

«Il y a une partie de moi qui a l’impression d’avoir 57 ans, mais une partie de moi n’est certainement pas prête à avoir des enfants et certainement pas prête pour toutes ces choses d’adultes», a-t-elle déclaré. “Je n’ai pas vraiment le luxe de comprendre des choses, car ma vie est planifiée deux ans à l’avance. Littéralement, dans deux mois, ils me trouveront des dates pour la prochaine tournée. “

Bien qu’elle ne soit pas prête à s’installer et à fonder sa propre famille, la chanteuse «ME!» A clairement indiqué qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse avec Alwyn et aime où ils se trouvent dans leur relation.

Taylor Swift et Joe Alwyn | Images de Jackson Lee / GC

«Je me sentais seule, je me sentais vraiment amère», dit-elle dans le documentaire en expliquant comment elle est tombée amoureuse de son mec. «Je me sentais un peu comme un animal blessé qui se déchaînait. J’ai pensé que je devais tout réinitialiser. J’ai dû reconstruire un système de croyances entier pour ma propre santé mentale. Je tombais aussi amoureux de quelqu’un qui avait une vie merveilleusement normale et équilibrée. »

“Même si c’était [a] vraiment horrible [time], J’étais heureuse », a-t-elle jailli. “Mais je n’étais pas content de la façon dont j’ai été formé pour être heureux. C’était le bonheur sans l’apport de personne. Nous étions juste… heureux. »

Le chanteur a refusé de répondre aux questions sur le mariage et les enfants

Bien que Swift préfère garder secrets les détails de sa vie personnelle, cela n’a pas empêché les journalistes et les médias de lui demander quand / si elle prévoit de s’installer.

En mai 2019, la chanteuse a rapidement mis fin à l’intervieweur de la radio allemande RTL qui lui a demandé de franchir la prochaine étape avec Alwyn, comme si elle allait avoir 30 ans à la fin de l’année.

«Je doute vraiment que l’on pose la même question aux hommes lorsqu’ils auront 30 ans», a-t-elle répondu. “Je ne vais pas répondre à cette question.”

Puisqu’elle et Alwyn continuent de garder leur relation privée, on ne sait vraiment pas s’ils ont même discuté de la prochaine étape de leur relation?

Qu’ils aient ou non parlé de s’installer ensemble, nous pouvons clairement voir que le couple vit juste dans l’instant et profite de son temps ensemble.

Peut-être que maintenant que Swift a mis les pendules à l’heure sur ce sujet, les gens vont enfin cesser de lui poser des questions sur le fait d’avoir des enfants / d’épouser Alwyn et plutôt sur l’avenir de sa carrière musicale.