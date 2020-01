Taylor Swift Talks Cats Movie, Kanye West, Scooter Braun

Taylor Swift s’ouvre sur les moments les plus évoqués de sa carrière.

Tout en parlant avec Variété pour promouvoir sa prochaine Netflix documentaire, “Miss Americana”, la pop star, 30 ans, a parlé de tout de sa fameuse querelle avec Kanye West si elle regrette d’avoir joué dans “Chats”.

Il est difficile de croire que cela fait plus d’une décennie que Kanye a sauté sur la scène MTV VMA en 2009 – le moment qui a déclenché l’une des querelles les plus publiques de tous les temps. Bien que Swift ait rarement parlé du moment et du drame qui a suivi dans les années qui ont suivi, la chanteuse a convenu que l’épisode était suffisamment important pour être documenté dans “Miss Americana”.

“En tant qu’adolescent qui n’avait fait que de la musique country, lors de ma toute première émission de remise de prix pop, quelqu’un s’est levé et m’a envoyé le message:” Vous n’êtes pas respecté ici. Vous ne devriez pas être ici sur cette scène “”, a déclaré Swift. . “Ce message a été reçu, et il s’est enfoncé dans ma psyché plus que quiconque ne le savait.”

Elle a poursuivi: “Cela peut vous pousser de deux manières: j’aurais pu me recroqueviller et j’ai décidé de ne plus jamais participer à l’un de ces événements, ou cela pourrait me faire travailler plus dur que quiconque ne m’attend, et essayer des choses personne ne s’y attendait, et implorait ce respect – et j’espère un jour l’obtenir. “

Toujours dans l’interview de grande envergure, Swift a parlé de son bœuf désormais infâme avec le directeur musical Scooter braun sur ses maîtres. Alors que la chanteuse “Lover” n’a pas beaucoup développé sur le sujet, elle a évoqué les conséquences de son discours cinglant aux Billboard Women in Music Awards le mois dernier où elle a ciblé le “privilège masculin toxique” dans l’industrie de la musique.

“Eh bien, je dors bien la nuit en sachant que j’ai raison”, a déclaré Swift. “Et sachant que dans 10 ans, cela aura été une bonne chose que j’aie parlé des droits des artistes sur leur art, et que nous évoquions des conversations comme: les accords de disques devraient-ils être à plus court terme, ou comment aidons-nous vraiment les artistes? si nous ne leur donnons pas le premier droit de refus d’acheter leur travail s’ils le souhaitent? “

Pendant ce temps, la chanteuse “You Need to Calm Down” a continué à parler de jouer dans “Cats”, qui a été déchiré par les critiques et les cinéphiles. Malgré la mauvaise réception du film, “Beautiful Ghosts”, la chanson que Swift a co-écrite pour le film, a été nominé pour la meilleure chanson originale au Golden Globes 2020. Bien que “Cats” ait été un flop, Swift a déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir travaillé sur le projet.

“Je suis heureuse d’être ici, heureuse d’être nominée, et j’ai passé un très bon moment à travailler sur ce film bizarre”, a-t-elle déclaré. “Je ne vais pas décider rétroactivement que ce n’était pas la meilleure expérience. Je n’aurais jamais rencontré Andrew Lloyd Webber ou appris à voir comment il fonctionne, et maintenant il est mon copain. Je dois travailler avec les danseurs et les interprètes les plus malades. Aucune plainte.”

Cependant, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait que les chances étaient de gagner un Golden Globe, Swift a répondu: “Pas un coup. Pas une seule chance. Pas une chance de boule de neige en enfer.”

En savoir plus sur la couverture de Swift ici.

