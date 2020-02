Tayrn Manning a supprimé un post Instagram sur la santé mentale de Britney Spears et oui, les fans ont remarqué

Le mouvement #FreeBritney se poursuit. L’absence de Britney Spears sur les réseaux sociaux a des amis du passé, comme l’ancienne co-star de Crossroads Taryn Manning, “inquiet”. Dans un article Instagram maintenant supprimé, Manning a exprimé sa préoccupation croissante après la pression des fans pour parler de la M.I.A. pop star.

Britney Spears est sous tutelle depuis 12 ans

Zoe Saldana, Taryn Manning et Britney Spears montent en voiture dans une scène du film “Crossroads”, 2002 | Paramount / .

Cela fait 18 ans depuis la sortie du premier film de Britney Spears dans le film Crossroads. Depuis, Taryn Manning, Zoe Saldana et Britney ont peut-être perdu le contact au fil des ans pour diverses raisons, mais elle a traversé beaucoup de choses – une grande partie de cela s’est passé dans les médias.

En 2008, le père de Britney, Jamie Spears, a remporté la tutelle sur les soins financiers, juridiques, professionnels et médicaux du chanteur «Toxic». Il a temporairement quitté ses responsabilités en septembre 2019 pour ses propres raisons médicales, mais cela n’a pas tout à fait libéré Britney.

À la place de Jamie, Jodie Monteogmery a été la soignante de Britney jusqu’en janvier 2020. La nouvelle de la plainte pénale et des ordonnances de non-communication de Jamie est venue sur les talons des accusations de l’ex-mari de Britney, Kevin Federline, contre Jamie pour avoir abusé de lui et du fils de Britney, Sean Preston.

Une source a déclaré à E! Des nouvelles à l’époque que Britney était toujours “très contrariée” par son père et “extrêmement anxieuse et paranoïaque à propos de la perte de la garde et elle pense que Jamie la mettrait en danger”. Elle et Federline ont partagé la garde. Britney se voit attribuer 30% des visites avec leurs deux fils.

Il est difficile de savoir si Jamie va renouveler son rôle de conservateur de Britney pour le moment.

Taryn Manning posté en solidarité après la pression des fans

Manning et Britney ne sont peut-être pas restés aussi proches au fil des ans. Les fans ont apparemment sonné en demandant à Manning de remédier à l’absence de Britney sur les réseaux sociaux.

«N’essayant pas d’obtenir des likes, je m’en fichais. Je m’inquiète pour mon ami et co-star », a posté Manning sur Instagram, par E! Nouvelles. «Trop souvent, nous en laissons un sans nous soucier de ne pas nous embêter. “Pas ma chaise, pas mon problème”. “

Elle a poursuivi: «Hé, au moins, nous ne marchons pas dans une chambre à gaz hors du champ gauche aujourd’hui #love @ britneyspears… pour tous ceux qui me frappent quotidiennement pour faire quelque chose. Je t’entends maintenant! Nous nous soucions. Faites taire les anges, c’est votre terrain de jeu… ne peut plus nous mettre en phase. elle est mon objectif. vous aime », dit-elle.

Les paroles de réconfort de la star d’Orange est la nouvelle noire semblent avoir dérangé certains, sinon Manning elle-même, car beaucoup pensent qu’elle a ressenti de la pression pour démissionner.

“J’espère que c’était un choix personnel et qu’elle ne s’est pas sentie obligée de le supprimer”, a tweeté cette fan. «Taryn Manning a-t-elle supprimé son post sur @britneyspears sur Instagram? Le poste n’est plus là… », a expliqué un autre.

“Britney gratuit est une chose réelle autant que vous essayez de le discréditer & TOUS les fans de Britney apprécient Taryn pour son amour et son soutien”, a déclaré ce fan.

“Elle a dit la même chose que les fans ont dit l’année dernière à cette époque #WhereIsBritney Puis, quelques mois plus tard, Britney se présente à son audience de tutelle, elle dit au juge qu’elle a été enfermée contre son gré, et ils lui ont jeté des médicaments dans la gorge. Pleurer, j’espère qu’elle va bien #FreeBritney », a ajouté ce fan dévoué, notant la longue absence publique de Britney.

Cela dit, Manning a, en fait, supprimé le poste que ce soit de son propre gré ou sous la pression des autres.

Où est Britney Spears?

Le 31 janvier, la chanteuse a posté sur Instagram son remix «Toxic». Depuis lors, Britney’s est restée relativement calme, laissant beaucoup se demander si elle va bien. La veille, elle a posté une de ses nombreuses vidéos présentant des morceaux de sa routine de fitness.

Il n’est pas inhabituel pour Britney de prendre du recul face au public en échange d’un moment de calme pour elle-même. Compte tenu des spéculations qu’elle avait précédemment été retenues contre sa volonté, il est naturel que les fans s’inquiètent.

Quoi qu’il se passe dans la vie de Britney et quelle que soit la raison pour laquelle Manning a supprimé son message sincère, nous espérons que tout se passera bien.