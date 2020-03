Tayshia Adams répond à un fan qui l’a accusée de “ devenir trop mince ”

Pour Tayshia Adams et d’autres fans favoris de la franchise The Bachelor, la vie après leur passage dans la série peut changer du jour au lendemain. Là où la majorité d’entre eux étaient relativement inconnus avant d’être diffusés dans le (s) spectacle (s), il leur est ensuite difficile de parcourir le monde sans être remarqué. Bien qu’ils soient invités à des événements de grande envergure, ils doivent également faire face à une célébrité instantanée. Cela est particulièrement vrai sur Instagram, où ils peuvent facilement accumuler des centaines de milliers (sinon des millions) d’adeptes.

Tayshia Adams | Paul Archuleta / .)

Adams est devenu célèbre sur Instagram lors de la saison de The Bachelor de Colton Underwood. Célèbre pour être égale à des parties pétillantes, idiotes et matures, elle a fait la semaine de la suite de fantaisie. Cependant, Adams a été éliminé soudainement après que Underwood ait décidé de couper les choses avec elle et Hannah Godwin afin de poursuivre une relation avec Cassie Randolph, qui s’est auto-éliminée la même semaine.

Tayshia Adams était à l’étude pour «The Bachelorette»

Après son passage au baccalauréat, Adams a tenté sa chance au baccalauréat au paradis. Là, elle a été poursuivie par plusieurs hommes, mais a finalement développé une connexion improbable avec John Paul Jones alias JPJ. De là, les fans de la franchise ont appelé le couple TAYPJ jusqu’à ce qu’ils se séparent quelques mois seulement après s’être réunis. Adams était même un candidat sérieux pour être The Bachelorette, mais les producteurs ont choisi une voie différente et ont choisi Clare Crawley comme leader.

Mais juste parce qu’Adams n’a pas été à la télévision depuis un certain temps, cela ne signifie pas que l’examen minutieux qui l’entoure a cessé. Sur Instagram uniquement, la native d’Orange County compte plus de 800 000 fans qui la suivent à chaque mouvement. Les fans de la franchise The Bachelor sonnent constamment sur ce que porte Adams, avec qui elle sort et comment elle vit sa vie. Un fan audacieux est même allé jusqu’à commenter le poids d’Adams récemment.

Dernier post Instagram d’Adams

Le 19 mars 2020, Adams est allée sur sa page Instagram pour publier des photos d’elle profitant de l’air frais. “Feelin 🔛🔝 🤍 (pré-COVID Craziness ✌🏾)”, a expliqué le bachelor alun. La photo a rapidement accumulé des milliers de likes et de commentaires, mais celle qui a attiré l’attention d’Adams était liée à son poids. “Comme toujours, mais trop maigres”, a commenté une personne. «Je pensais la même chose», a co-signé une autre personne.

Les fans de «The Bachelor» dénoncent la honte corporelle

Bien sûr, d’autres personnes ont sonné en proposant des vues alternatives. “Je pense que la pose dans laquelle elle se tient donne à ses jambes une apparence plus sculptée qui, à mon avis, semble BADASS”, a déclaré une personne à propos d’Adams. «Vos affaires? Si elle prenait du poids, vous la feriez exploser pour cela non plus? Que vous soyez honteux ou maigre, il n’y a pas de différence si vous avez fait l’expérience des deux », a ajouté un autre utilisateur d’Instagram. “Alors maintenant, c’est cool de la honte du corps? Euh non, elle me semble fabuleuse », a lancé un autre fan de The Bachelor.

Adams répond à la réclamation

Jamais du genre à garder le silence, Adams a rapidement répondu aux affirmations selon lesquelles elle devenait trop maigre. “Vraiment? Parce que j’ai gagné 5 livres depuis que j’ai commencé à m’entraîner! ☺️ Merci pour l’inquiétude !! 💕💕✨ », a répondu le jeune homme de 29 ans. Heureusement, Adams ne semblait pas prendre à cœur le commentaire grossier. Nous ne savons pas pourquoi les gens ressentent encore le besoin de faire des commentaires sur le corps des autres, mais j’espère que le fan a appris de leur erreur.