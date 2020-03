Team Flash a des problèmes majeurs

Les derniers épisodes de The Flash ont construit une histoire multicouche avec des enjeux élevés et un impact émotionnel profond. Il faudra du temps pour conclure correctement toutes les intrigues, mais la saison a encore plusieurs épisodes avant la finale, il y a donc de l’espoir que les fans obtiendront des résolutions. Malheureusement, les téléspectateurs devront attendre un certain temps avant que cela se produise. La CW a programmé des épisodes bis de la série pour le reste du mois de mars, en partie en raison de changements d’horaire survenus après l’arrêt de la production du coronavirus. Donc, jusqu’à ce que Flash revienne en avril avec de nouveaux épisodes, voici quelques points à méditer alors que The Flash accélère vers la fin de la saison 6.

Comment Iris et Kamilla pardonneront-ils à leur équipe de ne pas avoir remarqué que des répliques les ont remplacées?

La première moitié de The Flash Season 6 s’est concentrée

sur Crisis on Infinite Earths, qui a culminé avec un multi-show

Événement fléché. La deuxième moitié de la saison consiste à apprendre à

naviguer après la crise Earth-Prime malgré la tristesse, la culpabilité et la confusion. Dernièrement,

Team Flash a été dispersé et distrait par des problèmes et des adversaires, qui

peut-être pourquoi personne n’a remarqué qu’Iris et Kamilla ont été échangés contre

répliques de miroirs.

Iris est piégé dans le Mirrorverse depuis le

fin de la saison 6, épisode 10, et Kamilla a été contrecarrée à l’apogée de l’épisode

14 après qu’elle est devenue méfiante à l’égard de Mirror-Iris. Les deux imitations miroir sont maintenant

travaillant pour Eva McCulloch, la méta qui est derrière tout le plan.

Les héros ont été étirés très minces, mais peu importe

du stress, Iris et Kamilla peuvent être un peu irrités que leurs proches

ont été dupés par de fausses versions des beautés brillantes. Vont-ils pardonner et

oublier ou garder rancune? Il est très possible que Barry, en particulier,

subir les conséquences de secouer avec un imposteur sans se rendre compte qu’elle

n’est pas sa meilleure moitié.

Les retombées de la crise et le verset miroir

fiasco briser Team Flash – et le mariage de Barry – irrévocablement?

Naturellement, les amis d’Iris et de Kamilla,

les collègues et les proches sont distraits en raison de la situation actuelle. Après

Crise, une tension supplémentaire a été causée par la mort de la Speed ​​Force, qui

Barry et tous les autres speedsters ont laissé des pouvoirs résiduels limités.

Ralph est parti en mission pour traquer le voleur de bijoux,

Sue Dearbon et Cisco ont été absents pendant plusieurs semaines pour travailler sur son projet

catalogue Earth-Prime metahumans. Ralph est toujours M.I.A., mais maintenant que Cisco a

enfin rentré chez lui, lui et Caitlin ont été chargés d’aider Barry à construire

une Force de Vitesse artificielle.

Les leçons précédentes ont appris à Team Flash

plus forts ensemble, mais entre tous les enlèvements, les projets parallèles et les missions voyous,

l’équipe est plus déconnectée que jamais. Plus particulièrement, le West-Allen

couple a été séparé pendant des semaines, et le jugement de Barry a été trop nuageux

pour le réaliser. Les événements récents ont-ils causé des dommages irréparables à Team Flash?

Avec Team Flash en évolution, la nouvelle recrue peut-elle,

Chester, prends le relais?

Team Flash a aidé Chester à sortir d’un bourrage lorsqu’il a créé par inadvertance un trou noir mortel. Plus tard dans la saison, le génie de la technologie a rendu la pareille en aidant The Flash à s’échapper d’une prison mentale avec Gorilla Grodd. Maintenant, Chester fait partie de l’équipe, et pas trop tôt.

Il semble que les habitués aient pris l’habitude de

disparaître de S.T.A.R. Des laboratoires chaque fois que cela leur convient. Que ce soit

cataloguer les métas, traquer les réseaux sociaux, ou tout simplement ne pas apparaître sans

explication, Team Flash a été assez floconneux dans la saison 6. Heureusement, Chester

le timing avec l’arrivée sur la scène est impeccable.

Bien sûr, il a fallu un certain temps à Barry pour se réchauffer

nouveau gars sur la chaise, mais il semblerait que le speedster pourrait utiliser le back-up

quand il est sur le terrain. Et même s’il est un peu trop excité, Chester a

s’est déjà avéré être un joueur d’équipe fiable. En espérant pouvoir

gérer la courbe d’apprentissage abrupte alors qu’il s’installe dans un avenir prévisible.

