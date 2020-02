Teddi Mellencamp de RHOBH partage une publication Instagram sur la réalité post-partum

Teddi Mellencamp a accouché il y a seulement trois jours, et bien qu’elle soit ravie de son nouveau paquet de joie, la “Real Housewives of Beverly Hills” la star est toujours honnête avec ses fans.

Prenant sur Instagram pour partager une photo de sa «réalité post-partum du jour 3», Teddi a détaillé les «montagnes russes» des émotions qu’elle a traversées depuis son retour à la maison avec la petite fille Dove Mellencamp-Arroyave.

“C’est un amour incroyable et inconditionnel”, a déclaré l’entraîneur responsable de la vie avec son troisième enfant. “C’est un lien incroyablement puissant que Dove et moi partageons. Ce sont des larmes de joie en voyant Edwin s’illuminer quand il est avec elle. Il est plein de fierté en regardant mes enfants plus âgés doucement, avec amour et avec impatience sauter dans leurs nouveaux rôles de grands frères trouvés. “

Elle a également parlé d’avoir “très peu de sommeil” et “se sentir délirant” étant sa nouvelle norme, avant de l’appeler “humble”, elle a pu passer de “la couche-culotte de maman” avec de la glace de l’hôpital à une culotte de compression taille haute à Accueil.” Teddi a ajouté: “Il boit beaucoup trop de jus de pruneau avec de la glace pilée parce que vous attendez avec impatience le premier post-bébé 💩.”

Mais Teddi, qui “embrasse et aime ce corps à moi”, dit la joie d’être une famille de cinq atouts, même si ses deux autres enfants – sa fille Slate, 7 ans, et son fils Cruz, 5 ans – ne le font pas nécessairement dites les bonnes choses.

“Il y a beaucoup de rires quand Cruz demande pourquoi mon estomac ne s’est pas dégonflé”, a-t-elle expliqué. “C’est un flot d’émotions lorsque plusieurs spécialistes de la lactation vous disent que seul votre sein droit est capable d’allaiter le bébé en raison de cicatrices sur la gauche. Il essaie de calmer votre esprit lorsque vous exécutez continuellement toutes les hypothèses de chaque scénario dans votre tête. C’est un rappel constant de vivre l’instant présent et de ressentir tous les hauts et les bas qu’un nouveau bébé apporte. “

“C’est la notion simultanée de vouloir ralentir tout en ressentant le besoin de réorganiser et d’organiser toute la maison”, a-t-elle poursuivi. “Il fait de votre mieux pour ne pas comparer votre voyage à celui des autres. C’est une immense gratitude pour chaque ami et membre de la famille qui se présente sans jugement, seulement pour vous apporter amour et nourriture. C’est une montagne russe constante et je ne le ferais pas changer pour le monde. Ma petite fille est ici et je l’aime plus que les mots peuvent dire. Nous avons chacun notre propre voyage et c’est le mien 💕🕊 #postpartum #inlovewithdove. “

Teddi, fille de la légende du rock John Cougar Mellencamp, et son mari, Edwin Arroyave, ont accueilli leur troisième enfant ensemble le 25 février.

“Devine quoi, petite fille. Tu es coincée avec nous parce que nous sommes absolument amoureux de toi. 💕 #aboutlastnight”, Teddi a titré mercredi les débuts de Dove sur Instagram.

Le message est arrivé quelques heures après que Mellencamp a donné à ses partisans un coup d’œil dans sa chambre d’hôpital, documentant Arroyave qui la regardait.

“Avez-vous obtenu des liquides clairs? Avez-vous reçu de la glace pilée? C’est la meilleure partie de l’hôpital”, a-t-elle demandé à son mari dans une histoire Instagram expirée depuis, ajoutant en riant, “Je ne pense pas qu’il ait obtenu la glace pilée . “

Elle a plaisanté en disant qu’elle «criait» et «pleurait» après la péridurale, mais a finalement confirmé qu’elle était «en bonne santé et bonne».

“La vie est plutôt belle en ce moment”, a ajouté Teddi.

La star de télé-réalité a ensuite partagé une photo d’elle chatouillant les pieds de son nouveau-né alors que “My Girl” de The Temptations jouait en arrière-plan.

