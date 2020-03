Teen Mom: Maci Bookout sur la coparentalité avec Ryan Edwards pendant le coronavirus

“Maman ado” les fans ont regardé Maci Bookout’s a du mal à devenir co-parent avec le père de son fils aîné, Ryan Edwards, au cours de la dernière décennie. Et tandis que la famille pratique la distanciation sociale, les choses n’ont pas changé pour Bentley et sa relation avec les grands-parents paternels, Jen et Larry Edwards.

“Il a pu aller chez Jen et Larry pendant quelques jours il y a environ une semaine, ou moins d’une semaine”, a déclaré Maci à TooFab. “Ils ont FaceTime et d’autres trucs. Donc, certainement grâce à la technologie, ils se voient souvent.”

Étant à la maison à temps plein avec trois enfants, Maci et son mari Taylor ont dû faire preuve de créativité pour divertir leurs petits tout en étant coincés à la maison. Bien qu’ils aient produit des vidéos de famille hilarantes, y compris un clip et une chasse au trésor, cela n’a certainement pas été facile.

“Nous nous en sortons plutôt bien. Cela pourrait certainement être pire”, a déclaré la star de Teen Mom. “Nous essayons juste de compter nos bénédictions et de ne pas entrer dans une sorte de funk. Je veux dire, nous sommes sur le point de devenir fous, mais en même temps, c’est comme je l’ai dit, cela pourrait être bien pire.” Les enfants s’amusent! “

Avec trois enfants, Bentley, 11 ans, Jayde, 4 ans et Maverick, 3 ans, Maci a également dû jouer le rôle d’enseignant tout en prenant ses distances sociales.

“[Bentley’s] un étudiant assez décent, mais je vais être honnête, les enseignants ont besoin d’un homme d’élever. Parce que, je veux dire, Bentley est un très bon enfant, donc même comme les parties dures, je dirais qu’elles sont toujours assez faciles. Je ne peux pas imaginer le faire avec environ 20 d’entre eux dans une même classe. Je deviendrais fou. Alors, criez aux enseignants parce que c’est intense “, a-t-elle déclaré.

Bien que Bentley soit assez vieux pour comprendre ce qui se passe en ce moment, Maci a déclaré que les petits “se demandent simplement pourquoi ils ne peuvent pas aller au parc de saut.” Mais avec toute l’incertitude, elle et sa famille “n’attendent que ça”.

“Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe, vous savez. Qui l’a? Ou qui a été exposé? Nous sommes toujours, en ce qui concerne notre lieu de résidence, les tests prennent très longtemps pour obtenir des résultats.” Donc, plus ou moins, nous sommes tous en train de jouer en toute sécurité en ce moment. “

